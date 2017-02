Delegado Gobierno cree necesaria la presencia de la Guardia Civil en Euskadi e incluso el incremento de agentes

Etiquetas

El delegado del Gobierno en el País Vasco, Javier de Andrés, cree necesaria la presencia de la Guardia Civil en Euskadi e incluso el incremento de agentes dadas las labores que desarrolla para "aportar seguridad y protección" a la ciudadanía vasca.

Tras destacar que el instituto armado se incautó en 2016 de 1.135 kilos de droga por valor de 29 millones de euros e interceptó a 388 emigrantes irregulares, ha recordado "las actitudes de antipatía" de EH Bildu, que ha pedido que la Guardia Civil abandone la Comunidad Autónoma Vasca, y otras iniciativas que han planteado para su adecuación el PNV y el PSE-EE, que gobiernan juntos, quizá "por desconocimiento" del trabajo del instituto armado.

En todo caso, Javier de Andrés ha precisado que se trata de "circunstancias de carácter subjetivo que no responden a la necesidad ni a la conveniencia de Euskadi".

En la rueda de prensa celebrada en Vitoria, De Andrés ha destacado la "dimensión y estructura" de la Guardia Civil aportan seguridad a la sociedad vasca. A su juicio, el instituto armado desarrolla un "importante papel para garantizar la protección de los ciudadanos vascos frente a actos delictivos, defender el libre ejercicio de sus derechos y garantizar la seguridad".

Además, ha apuntado que, "hoy en día, no está cubierta la integridad de la plantilla en el País Vasco, al igual que en España". "No ha habido una reposición de las bajas que se hayan podido producir, particularmente y tal y como dijo el Ministerio del Interior, la Guardia Civil no está completa en Euskadi. De hecho, es donde menos completa está de toda España", ha manifestado.

Por ello, ha explicado que, en todo caso, el número de efectivos "lo que no requiere es reducción" porque hay un nuevo sistema de descansos que se aplica desde 2015 y las bajas no se cubren.

Tras apuntar que las tareas de la Guardia Civil "no se reducen a cuestiones de terrorismo", sino que "son muchas más", ha subrayado que los datos sobre el trabajo que realiza revela que "sería más fácil para la Guardia Civil si se aumentase la plantilla o se recuperase parte de lo que se ha perdido".

El delegado del Gobierno ha explicado que "las antipatías" de EH Bildu hacia el instituto armado "no se compadece con las necesidades de seguridad vasca". "Si tenemos en consideración la necesidad de la seguridad, indudablemente lo que tenemos que pensar es que tenemos la fortuna de contar con un Cuerpo como el de la Guardia Civil trabajando en País Vasco", ha indicado.