Detenida en Bélgica una persona relacionada con los atentados de París de 2015

Un ciudadano de nacionalidad belga ha sido detenido por su conexión con los atentados que tuvieron lugar en París el 13 de noviembre de 2015 y ha sido inculpado por actuar como "jefe de asesinatos terroristas" y de "participación como líder en actividades de grupos terroristas", según ha informado este viernes la Fiscalía federal.

El Ministerio Público detalla que el arresto de Yassine A., de 30 años y nacido en Bruselas, tuvo lugar el pasado miércoles y que el juzgado de primera instancia ante el que compareció este jueves ha confirmado su arresto durante un mes.

No obstante, la autoridades belgas no han aportado más información ni detalles adicionales para no perjudicar la investigación en marcha.

Según el diario belga 'Le Soir', el detenido es hermano de Oussama Atar, considerado por la investigación como uno de los coordinadores desde Siria de los atentados tanto en la capital francesa como de Bruselas y primo de los hermanos Khalid y Ibrahim Bakrou, que perpetraron los ataques suicidas en el aeropuerto y una estación de metro de la capital belga.

Por su parte, la cadena de televisión RTBF informa de que Yassine Atar ya fue arrestado el 27 de marzo de 2016 junto con otros dos personas, sospechosos de haber planificado un atentado contra la manifestación prevista para ese mismo día en Bruselas en repulsa de los atentados en la misma ciudad cinco días antes pero que fue finalmente fue anulada.

Este mismo medio afirma que ha sido el estudio de la telefonía lo que ha provocado que los investigadores evaluaran de nuevo su papel en la preparación de los atentados de París. RTBF informa de que su teléfono móvil habría sido localizado cerca de "lugares y momentos clave" utilizados para la preparación de los ataques del 13 de noviembre.