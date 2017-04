Detenido en Talavera por cobrar 440 euros por vender en Internet una silla de montar a caballo que no entregó

Etiquetas

Agentes de la Policía Nacional han detenido en Talavera de la Reina a un individuo como presunto autor de un delito de estafa. El denunciante realizó una transferencia por valor de 440 euros a favor de un particular que anunciaba en Internet una silla de montar a caballo, no volviendo a tener noticias del vendedor.

Según ha informado en nota de prensa la Delegación del Gobierno, las investigaciones comenzaron en la Comisaría de Teruel, localidad en la que reside el perjudicado. Éste informó a los agentes de que había realizado una transferencia bancaria por un importe de 440 euros a favor de un particular que anunciaba en Internet una silla de montar a caballo, no llegando a recibirla y no pudiendo volver a contactar tampoco con el vendedor.

Finalmente, el presunto autor de los hechos fue detenido en Talavera de la Reina, localidad en la que regenta una guarnicionería.

Desde la Policía Nacional se aconseja a los ciudadanos que cuando se realicen transacciones entre particulares en la red, es recomendable optar por la "entrega en mano". En caso de que no sea posible la recogida personal, hay que extremar las precauciones, huir de "gangas" haciendo caso del sentido común, tratar de verificar la identidad del anunciante y evitar pagos por anticipado, escogiendo preferentemente el pago contra reembolso.