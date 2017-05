Detienen a una persona por no ayudar a una turista que se estaba ahogando en una playa de Lanzarote

Etiquetas

El Equipo Territorial de Policía Judicial de la Guardia Civil de Tías, en Lanzarote, ha detenido este miércoles a una persona que responde a las iniciales de A.S., de 29 años de edad y nacionalidad extranjera, con antecedentes policiales, como presunto autor de un supuesto delito de omisión del deber de socorro, al no auxiliar a una mujer cuando se encontraba en un riesgo evidente de fallecer ahogada, además de no requerir tampoco ayuda ajena.