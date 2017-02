ZOIDO PONDRÁ EN MARCHA LOS “ELEMENTOS CORRECTORES” SI ALGÚN POLICÍA HA ACTUADO CON “EXCESIVO CELO”

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, negó hoy que en la pasada legislatura existiera en España una “policía política”, aunque aseguró que aplicará los “elementos correctores” si se demuestra que algún agente ha actuado con “excesivo celo” en sus investigaciones.Zoido hizo estas consideraciones en el Pleno del Senado, donde el parlamentario del PSOE Francisco González Cabaña le interpeló sobre la “guerra interna” que este partido considera que existe en la Policía Nacional y el uso que los socialistas entienden que de este cuerpo de seguridad hizo el anterior ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz.En este sentido, González Cabaña sostuvo, sin citar nombres, que existe un “caos” en la cúpula policial y que algunos agentes intentan un “chantaje en toda regla al Estado de derecho”. Asimismo, emplazó al ministro a desmantelar la “policía política” que dijo montó Fernández Díaz, puesto que en la misma había agentes que hacían “investigaciones teledirigidas” y llevaban a cabo actuaciones “paralegales”.A este respecto, Zoido negó “de manera absoluta y terminante” que Fernández Díaz ordenara investigar a la oposición o creara una “Policía política”. “Esa Policía política no la conozco”, aseguró el ahora ministro. “PERSECUCIÓN DEL ADVERSARIO”Al mismo tiempo, el ahora titular de Interior dijo que no puede apartar de sus funciones a un policía por el “mero hecho” de que su nombre aparezca en los medios de comunicación. No obstante, aseguró que pedirá “que se pongan en funcionamiento todos los elementos correctores” de la Policía Nacional si se demuestra que algún agente ha actuado “con excesivo celo” o “confiado” en unas diligencias cuyos indicios pueden después haber desaparecido.Por su parte, el senador socialista insistió en que Fernández Díaz montó una “policía patriótica” que hay que “desmantelar”, puesto que tenía como objetivo la “persecución del adversario político” en lugares como Cataluña o Andalucía.