ERC EMPLAZA A SÁNCHEZ A DEMOSTRAR EN LA COMISIÓN SOBRE FERNÁNDEZ DÍAZ QUE EL PSOE ES "DE IZQUIERDAS"

El portavoz adjunto de ERC en el Congreso de los Diputados, Gabriel Rufián, emplazó este miércoles al secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, a demostrar que lidera un partido "nuevo" y "de izquierdas" dejando de vetar iniciativas en la comisión parlamentaria que investiga la supuesta utilización partidista de recursos del Estado por parte del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz.Rufián explicó en los pasillos del Congreso de los Diputados que su partido pedirá la convocatoria de una sesión en la que los parlamentarios puedan ver el documental 'Las cloacas del Estado', producido por Mediapro y en el que a lo largo de 30 meses se recopilaron unos 40 testimonios, entre ellos de funcionarios y comisarios policiales, sobre la "guerra sucia" desde el Ministerio del Interior. Ese documental "sintetiza de forma muy clara lo que ha sucedido en ese Ministerio y, por extensión, en el Gobierno del Estado español", dijo Rufián. Además, ERC insistirá en pedir la comparecencia del comisario José Manuel Villarejo, del exdirector adjunto operativo de la Policía Eugenio Pino, y del inspector jefe José Ángel Fuentes Gago. Lanzó por ello un llamamiento al "flamante, retornado, renacido" secretario general del PSOE para demostrar que lidera a unos socialistas "nuevos", "de izquierdas" y dejar de vetar esas iniciativas. Aunque sean "susanistas", dijo Rufián, es previsible que Antonio Trevín y Juan Carlos Campo sigan siendo los portavoces socialistas en esa comisión de investigación, y hasta ahora se han caracterizado por decir públicamente que quieren avanzar en la investigación pero después, en las reuniones a puerta cerrada, vetar las peticiones de los demás grupos y formar "una pinza" junto al PP y Ciudadanos. De hecho, denunció, cuando ERC pidió las comparecencias de esos responsables policiales los dos portavoces socialistas dijeron que eran "tonterías". "Ojalá cambien de criterio en función de quién se sienta en Ferraz", apuntó. Aunque no han tenido contacto con Sánchez desde que llevaba "traje y corbata" y renunció a ser presidente del Gobierno "por no poner urnas en Cataluña", Rufián se mostró "encantado" de poder dialogar con el secretario general del PSOE, que ahora lleva "una chupa de cuero muy chula". Rufián insistió además en su acusación al actual ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, al que responsabiliza del veto a la convocatoria de 500 nuevas plazas de Mossos d´Esquadra en plena alerta antiterrorista, una actitud que considera "irresponsable" y "miserable". Esos mismos calificativos los había pronunciado antes en la sesión de control al Gobierno, y la presidenta del Congreso, Ana Pastor, ordenó que el término "miserable" no constara en el diario de sesiones. Rufián reiteró después en los pasillos que la acepción de la Real Academia Española es aplicable al comportamiento del ministro.