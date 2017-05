Empieza a declarar la urbana detenida por matar a su novio en el juzgado de Vilanova

Etiquetas

La agente de la Guardia Urbana de Barcelona detenida por presuntamente matar a su novio y abandonarlo calcinado en un coche cerca del pantano de Foix ha empezado a declarar ante la juez de Instrucción 8 de Vilanova i la Geltrú (Barcelona) a las 15.30 horas de este martes, han informado fuentes judiciales.

La agente Rosa Peral ha sido trasladada a los juzgados desde dependencias policiales sobre las 10 horas, pero durante la mañana se han realizado varias diligencias como la exploración psicológica de la policía por parte de un forense y el interrogatorio de un testigo.

Según han indicado fuentes judiciales, hasta que ella no termine de declarar no está previsto trasladar al otro detenido, también policía barcelonés, Alberto López, a dependencias judiciales, para que no tengan ningún contacto entre ellos.

De hecho, los dos han pasado el tiempo desde su detención en dependencias de dos comisarías distintas: Rosa Peral en la comisaría de Sant Feliu de Llobregat y Alberto López en la de Sant Boi (Barcelona).

Los dos fueron detenidos el sábado por presuntamente matar y quemar al novio de ella y abandonarlo calcinado en el maletero de su coche en una pista forestal cerca del pantano de Foix el pasado 4 de mayo.