Espadas lamenta no conocer por Zoido la futura comisaría de Triana y pide una reunión sobre la de Betis y Sur

El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, ha lamentado no conocer "de primera mano" por el ministro de Interior y exalcalde hispalense, Juan Ignacio Zoido, que se instalará en la Torre Sevilla la futura sede de la comisaría de Policía Nacional del distrito Triana y le ha reiterado su petición de mantener una reunión para abordar el futuro de las instalaciones policiales de la calle Betis, así como la situación de la comisaría del distrito Sur, sin fondos en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2017.

"Creo que había tarea en el PP de Sevilla en materia orgánica estos días y parece que era buena idea para Zoido hacerlo coincidir con algún tema del ministerio, como ya parece habitual", ha señalado Espadas, haciendo referencia a la situación que viven los populares de cara a su congreso provincial. En este sentido, mencionando el número de convocatorias de éste en la ciudad, ha reiterado la petición de reunión a Zoido, solicitada por primera vez cuando éste accedió al cargo nacional, para abordar los temas pendientes en la ciudad.

Tras firmar un convenio de colaboración orientado a la promoción del empleo, el alcalde ha señalado que la instalación en la Torre Sevilla de la comisaría es "buena idea", aunque le gustaría que le hubiera sido comunicada "de primera mano". "Si es una decisión ya tomada, me gustaría saber qué se plantea hacer con la comisaría de la calle Betis", señala, considerando su ubicación como "una magnífica oportunidad para liberar espacio y potenciar la calle".

Espadas entiende que el edificio "no es lo más adecuado estéticamente" para la calle Betis y aboga por analizar si se hace desaparecer o si se le busca otra utilidad, decantándose por la primera opción, pero siempre tras cerciorarse de que no existe ningún tipo de protección. "Me encantaría que nos pudiéramos sentar para abordar la situación de ese inmueble y que la ciudad participe del futuro de ese enclave", subraya.

Al hilo de ello, Espadas ha hecho referencia a la comisaría del Polígono Sur, recordando que "se comprometió a generar la información suficiente a la ciudad sobre ésta, pero no me consta que se haya producido reunión de mandos policiales con las entidades del barrio y con quienes estamos esperando a ver esos argumentos técnicos y los informes, que seguimos sin conocer, sobre su ubicación".

"Mucho hablar de la comisaría, pero en los presupuestos para 2017 no viene nada, por lo que también sería necesaria una explicación sobre ello", sentencia, añadiendo que "seguimos esperando a poder hablar con Zoido de los temas de la ciudad".