La Fiscalía descarta como sospechoso al segundo hombre buscado por el atentado de Dortmund

El segundo hombre que estaba siendo buscado por las autoridades alemanas en relación con el atentado contra el Borussia Dortmund ya no está considerado como un sospechoso en la investigación de este caso, según ha informado este jueves una portavoz de la Fiscalía General germana.

El hombre, un ciudadano alemán no identificado y originario de la localidad de Froendenberg, no ha llegado a ser detenido y ahora ya no está considerado como sospechoso de haber participado en el ataque.

"Nuestras sospechas nunca se confirmaron", ha explicado una portavoz de la Fiscalía General, antes de recalcar que no hay motivo para pensar que ese hombre estuviera implicada en el atentado con tres artefactos explosivos que causó heridas al defensa español del Borussia Dortmund Marc Bartra y a un policía que escoltaba el autobús del equipo.

Horas antes, la Fiscalía General alemana ha dicho que el único detenido en relación con el atentado es un joven iraquí que fue miliciano de Estado Islámico en Irak antes de llegar a Alemania, al tiempo que ha reconocido que no tiene pruebas que le vinculen con el ataque.