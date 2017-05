Foro por la Memoria denuncia al alcalde de Algeciras por "impedir" exhibir una bandera republicana

Etiquetas

El Foro por la Memoria del Campo de Gibraltar ha registrado este martes en los juzgados de Algeciras (Cádiz) una denuncia contra el alcalde de la ciudad, José Ignacio Landaluce (PP), la concejal de Cultura, Pilar Pintor, cuatro agentes de la Policía Local "por su insistencia en impedir a esta entidad la exhibición de una bandera de España tricolor en un puesto de venta durante la pasada Feria del Libro".

Según ha indicado el Foro en una nota, la denuncia ha sido registrada en el Juzgado de Instrucción Número 1 de Algeciras, que se encontraba de guardia, recogiendo a un "relato pormenorizado" de los hechos.

En este sentido, el Foro ha indicado que estos hechos "comenzaron el pasado martes 9 de mayo cuando un agente de Policía Local llegó junto al puesto y le pidió al representante del foro que quitara la bandera republicana que estaba colgada del toldo del puesto". Así, tras no hacer caso, "el policía se fue y pasado un tiempo volvió junto a otro agente, esta vez con un documento con membrete del Ayuntamiento, sello del registro general del Ayuntamiento y firmado por Pilar Pintor, que instaba a la retirada de la bandera republicana".

Por su parte, el Foro ha defendido que el Ayuntamiento "no tiene fundamento jurídico, ni referencia normativa alguna, sino que lo único que alega es la no oficialidad de la bandera". No obstante, "ante la insistencia de los agentes, el representante del foro retiró la bandera y cerró el módulo en señal de protesta".

La denuncia concluye con la solicitud dirigida al juez para que la admita a trámite por si los hechos descritos pueden ser constitutivos de delito", ha indicado el Foro por la Memoria, que ha considerado que "es muy grave lo que han hecho el alcalde y la concejal".