La Guardia Civil patrullará en Boadilla con vehículos patrocinados por el Ayuntamiento

La Guardia Civil patrullará la localidad de Boadilla del Monte con vehículos rotulados y patrocinados por el Ayuntamiento, que ha subvencionado los coches, "una situación insólita en la región", ha señalado la Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) de Madrid.

Los coches, Citroén C4 Picasso y con matrículas sin el PGC distintivo del parque de vehículos del Instituto Armado, se han adquirido con cargo a las arcas municipales, por lo que tendrán como "peaje" impreso el nombre del Ayuntamiento en su carrocería, ha criticado la asociación.

Será la Dirección General de la Guardia Civil la encargada de su matriculación, seguros, domiciliación, así como los gastos generados por su mantenimiento, limpieza, conservación y reparación, según explicó el propio Ayuntamiento tras la firma del acuerdo de colaboración.

AUGC Madrid considera que los medios con los que cuentan los guardias civiles deben ser costeados por la Dirección General de la Guardia Civil. "El Instituto Armado cuenta con un presupuesto a todas luces insuficientes que provoca que los agentes patrullen en coches que en ocasiones superan los 400.000 kilómetros, como hemos denunciado numerosas ocasiones", aseguran.

"La seguridad de los ciudadanos no puede depender de los parches que llegan desde otras administraciones, aun siendo bienintencionados y persiguiendo el bien de la ciudadanía porque aceptando que sean los ayuntamientos los que adquieran los medios, ¿por qué no pagar también las horas extra que realizan los guardias civiles, como se hace con las policías locales? ¿por qué no aplicar las mismas condiciones de Jornada Laboral? ¿por qué no compensar a los agentes con un complemento de territorialidad?", se preguntan.

La Asociación Unificada de la Guardia Civil se pregunta que con este convenio entre Guardia Civil y Ayuntamiento de Boadilla "se está creando, de facto, dos realidades en la seguridad ciudadana de que disfrutan todos los madrileños".

"Parece que con este tipo de políticas, los ayuntamientos con economías desahogadas podrán disfrutar de unos medios, mientras que los que cuentan con un presupuesto más limitado verán como los kilómetros pasan sobre las patrullas sin remisión. La Guardia Civil es un organismo dependiente del Ministerio del Interior que debe velar, también en sus presupuestos, por una seguridad ciudadana homogénea en todo el territorio", esgrimen.

Además, consideran que cuando un ayuntamiento sufraga necesidades de la Guardia Civil "se rompe el equilibrio y la distancia que debemos mantener con el resto de instituciones". "La experiencia nos dice que aceptar este tipo de partidas termina generando una relación de servidumbre con las corporaciones municipales, al abrigo del dicho 'no muerdas la mano que te da de comer'", ha explicado la AUGC, que confía que la imparcialidad de Guardia Civil con el Ayuntamiento "no se vea en entredicho en lo sucesivo".

COLABORACIÓN ENTRE ADMINISTRACIONES

La entrega de los dos coches ha tenido lugar en el Puesto de la Guardia Civil de Boadilla del Monte en un acto en el que el alcalde, Antonio González Terol, y el coronel jefe de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid, Santiago Caballero Mendaña, quienes han firmado el acta de formalización de entrega, aceptación y recepción de los dos coches dando así cumplimiento al acuerdo que el pasado mes de septiembre el Ayuntamiento firmó con la Dirección General de la Guardia Civil.

"La subvención de los dos vehículos por parte del Consistorio responde al principio constitucional de colaboración entre las administraciones públicas del Estado en atención a los principios de eficiencia, eficacia y cooperación económica, técnica y administrativa", ha indicado el Ayuntamiento en un comunicado.

Según ha expuesto, en materia de Seguridad, la Administración Central del Estado y los ayuntamientos colaboran en aspectos como la prevención de la delincuencia, la lucha contra la violencia de género o la seguridad vial, "lo que justifica la optimización de los recursos materiales para la consecución de los objetivos marcados".

Esta actuación se suma a otras que el Consistorio viene realizando en los últimos años en apoyo de la Benemérita en el municipio entre las que se encuentran obras de acondicionamiento en el acuartelamiento como la mejora de los accesos (asfaltado), la reforma y modernizacion de la zona de atención al ciudadano, la renovación de pintura o la adecuación de los vestuarios.