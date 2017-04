Herida una mujer tras recibir varias cuchilladas de su pareja en una discusión doméstica

Etiquetas

Una mujer ha resultado herida leve tras recibir tres cuchilladas de su pareja, un hombre de mediana edad, durante una discusión en su vivienda en València. El presunto agresor no ha sido detenido porque todavía no se le ha localizado y carecía de antecedentes y denuncias previas, según han informado a Europa Press fuentes cercanas a la investigación.

La pelea se produjo este pasado sábado en torno a las 22 horas en el domicilio que ambos comparten en la avenida Constitución de València, en el distrito de Rascanya al norte de la ciudad. El hombre clavó un cuchillo en tres ocasiones en el estómago a su pareja.

Tras recibir el aviso del apuñalamiento, hasta la vivienda se desplazaron varios efectivos de Policía Local y Policía Nacional y un Servicio de Atención Médica Urgente (SAMU), que trasladó a la víctima al Hospital La Fe de València para su asistencia médica.

La mujer recibió puntos de sutura y fue dada de alta del centro hospitalario varias horas después. A las 4 de la madrugada prestó declaración en una comisaría de la ciudad y después pudo regresar a su casa, por lo que su estado no revestía gravedad, según las mismas fuentes.

Ambos son de nacionalidad pakistaní y sobre el presunto agresor no constaba ningún tipo de denuncia, orden de alejamiento o antecedentes policiales. El hombre no ha sido arrestado porque los agentes no lo han localizado.