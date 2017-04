Detienen a un hombre armado con cuchillos cerca del Parlamento británico

Un hombre que supuestamente portaba dos cuchillos fue detenido este jueves cerca del Parlamento británico, donde se produjo un atentado en marzo pasado, anunció la policía.

Varios testigos declararon a la AFP que el sospechoso llevaba consigo varios cuchillos. El individuo "fue inmovilizado en el suelo por los policías", explicó uno de esos testigos a la AFP. Otro aseguró que había "tres cuchillos" en el suelo.

Preguntado por la AFP, un portavoz de Scotland Yard indicó que nadie resultó herido durante el incidente. La policía impuso un perímetro de seguridad e interrumpió el tráfico en la zona. Mediante un comunicado, la Policía Metropolitana de Londres confirmó que investigan el suceso como un posible incidente terrorista.

Man arrested in Whitehall on suspicion possession of an offensive weapon and terror offence https://t.co/1SzV67CPo3pic.twitter.com/ZXS5Cytggy