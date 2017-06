Sanz anuncia la llegada a La Línea esta semana de grupos especiales de Policía Nacional y Guardia Civil

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha anunciado la llegada, "esta misma semana", a La Línea de la Concepción (Cádiz) de efectivos de la Unidad de Intervención Policial (UIP) y de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) de la Policía Nacional, así como de efectivos de los grupos "especiales" de la Guardia Civil.

En rueda de prensa, Sanz ha afirmado con respecto a la seguridad en La Línea y sobre las agresiones a agentes policiales que "tienen su respuesta policial correspondiente", y ha añadido que la prueba está en el ingreso en prisión este mismo lunes del presunto autos del ladrillazo a un agente de la Policía Nacional o el presunto autor de intentar embestir un coche policial en un alijo.

"La respuesta policial tiene un nivel de eficacia constante", ha añadido el delegado del Gobierno, que ha afirmado que "el principio de autoridad está, se mantiene y está garantizado a base de eficacia policial". En este sentido, ha señalado que "la respuesta a las agresiones tienen que ser la detención, la puesta a disposición de los jueces y además incentivar la investigación y la prevención, y en eso se está trabajando".

Sanz ha afirmado que "es tiempo para la responsabilidad y no para el rédito político". En este sentido, ha afirmado que "no es tiempo para recordar los pasados y lo que uno u otro ha hecho sino para sumar esfuerzos y coordinar las actuaciones". Así, ha insistido en pedir "que no se utilice este asunto y la situación vivida la semana pasada, la seguridad no es una cuestión de rédito político, es una necesidad que exista la máxima unión y coordinación de todos".

TRABAJO POLICIAL

El delegado del Gobierno ha insistido en poner en valor el trabajo que desempeñan las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad del Estado, "que no puede quedar tapado por los hechos que se han producido, ya que detrás hay un trabajo policial y de seguridad muy importante que tiene unos resultados enormemente destacado".

"No puede quedar oculto todo lo que se viene llevando a cabo en aprehensión de droga, contrabando de tabaco o detención de organizaciones criminales", ha insistido Sanz, que ha destacado una operación este lunes en coordinación entre Policía Nacional, Guardia Civil y Agencia Tributaria con la aprehensión de 3.150 kilos de hachís y una segunda operación con 850 kilos más.

"Hay mucho que hacer, pero no se puede dejar atrás el gran tgrabajo que están haciendo", ha incidido Sanz , que ha recordado que detrás de ese trabajo "hay personas que arriesgan su vida y se arriesgan para luchar contra el crimen organizado".

Así, ha destacado que en lo que va de 2017 ha habido un incremente en la aprehensión de hachís del 197 por ciento en la zona, así como de un 103,5 por ciento en cocaína y un 217,26 por ciento en tabaco de contrabando. "Deja evidencia que hay operaciones diariamente, hay eficacia policial y hay resultado", ha añadido.

El delegado del Gobierno ha afirmado que se va a "seguir afrontando" la situación, incidiendo en "la coordinación entre todos los efectivos" y el "impulso de planes especiales y operaciones conjuntas entre los diferentes cuerpos".

"Nuestra apuesta es diseñar actuaciones más eficaces a través de la actuación conjunta, que esto se mantenga en algo constante", ha afirmado Sanz, que ha indicado que "la respuesta tiene que ser abordar la situación con la máxima fortaleza y medidas a medio y largo plazo, no es novedad lo que venimos haciendo".

Así, ha anunciado la incorporación de efectivos de los grupos especiales de Policía Nacional y Guardia Civil, además de los 17 alumnos en prácticas de la Policía Nacional que también se suman a la zona. Igualmente, en el caso de la Guardia Civil se incorporarán otras 25 plazas de vacantes que han salido en concurso.

Finalmente, Sanz ha anunciado también la intención de colaborar con el Ayuntamiento para aumentar el número de plazas de policía locales, así como analizar las posibilidades de una nueva Comisaría, lo cual "no sería inminente pero sí conveniente empezar a trabajar cuanto antes".