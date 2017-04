Localizados tres de los 13 inmigrantes fugados de los módulos de recepción del Puerto de Almería

Etiquetas

La Policía Nacional de Almería ha localizado y reconducido a los módulos de recepción del Puerto de Almería a tres de los 13 inmigrantes de origen marroquí que se fugaron en la noche de este jueves de las instalaciones en las que ingresaron después de que fueran rescatados de las pateras que han llegado a la costa almeriense en las últimas horas.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes de la Subdelegación de Gobierno, quienes han señalado que las tres personas fueron encontradas a las pocas horas de haberse marchado de las instalaciones en las inmediaciones del recinto portuario, mientras que las otras diez se encuentran identificadas a través de sus datos personales.

Cabe recordar que los fugados de estas instalaciones que datan de 2010 habían forzado las paredes de uno de los habitáculos "que hacen de celda" mediante "una técnica muy habilidosa", según han destacado desde la Subdelegación, y salieron por la puerta trasera que, al parecer, se habría quedado abierta en un descuido.

La Unión Federal de Policía (UFP) de Almería se han cuestionado en un comunicado qué habría pasado si esa puerta no hubiera estado abierta y se hubiera producido un enfrentamiento entre los cuatro policías que estaban en labores de vigilancia y los 13 inmigrantes, toda vez que han recordado que estos módulos son "lugares de recepción humanitaria" y "no son calabozos policiales" puesto que "entre otras cosas" "no cumplen ningún tipo de normativa sobre gestión de zonas de seguridad, ni de riesgos laborales" y "no tienen delimitado el aforo máximo de personas que se pueden custodiar en ellos".

"No cumplen en ninguno de sus términos la instrucción técnica para diseño y construcción de áreas de detención de la Secretaria de Estado de Seguridad", han manifestado desde el UFP, donde en cualquier caso, han asegurado que estos espacios "no están preparados para albergar a inmigrantes con pretensiones de fuga, ya que, al no reunir las medidas de seguridad reguladoras de los calabozos policiales, en estos casos se pueden dar situaciones que pongan en riesgo la seguridad tanto de los funcionarios intervinientes como de los propios inmigrantes".

El organismo ha criticado "continuamente" las "deficiencias" de estos módulos, que además se han ido "agudizando" con el aumento de pateras e inmigrantes año a año. "Este año a día de hoy han aumentado un 285 por ciento con respecto a la misma fecha del año pasado", han incidido antes de apuntar además la "gran falta de personal en la plantilla" que "pone en una situación de grave riesgo la seguridad de los policías e inmigrantes que transitan por estas instalaciones en un futuro próximo".

"Las fuerzas políticas hacen los oídos sordos cuando se plantean estos temas, seguramente cuando ocurra una desgracia pedirán responsabilidades", han advertido al tiempo que han recalcado que son estos políticos "los auténticos responsables" por "no acometer el problema cuando se les expone".