MADRID. EL AYUNTAMIENTO GASTARÁ 300.000 EUROS POR LAS HORAS EXTRA DE POLICÍAS DURANTE EL WORLD PRIDE

El Ayuntamiento de Madrid tendrá que abonar unos 300.000 euros a los agentes de la Policía Municipal que tendrán que hacer horas extra por el World Pride.El delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, dio este dato este martes, durante la comisión municipal del ramo y a preguntas de la portavoz del PP Inmaculada Sanz Otero.Otero se hizo eco de las críticas de policías locales que dicen estar “en pie de guerra” por la supuesta improvisación del dispositivo de seguridad durante el World Pride, a lo que añaden las patrullas en solitario que deberán hacer por la amenaza terrorista. Estos agentes también se quejan de los “turnos de hasta 16 horas” a que se les obligará por este acontecimiento, algo que se les comunicó “a última hora para que no tengan margen de maniobra”.MENOS QUE CON BENEDICTO XVIPor su parte, Barbero criticó que Sanz Otero se erigiera en portavoz de los policías, cuando el PP “representa al pequeño Nicolás y la gentuza que le rodeaba”, al tiempo que informó de que el Ayuntamiento gastará en horas extra en el World Pride un total de 300.000 euros. Sostuvo que el coste ha aumentado al haberse incrementado el precio de la hora extra, pero que sigue siendo menos que el millón de euros que se gastó en seguridad cuando Benedicto XVI visitó la capital para la Jornada Mundial de la Juventud.Además, el concejal aseguró que, en esta ocasión, no se han restringido vacaciones de los policías de las unidades centrales y que, gracias a la colaboración desinteresada de los voluntarios del World Pride, se espera no pedir a ningún agente que tenga que acudir si no le toca trabajar.