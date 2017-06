DASTIS MUESTRA SU “PERPLEJIDAD” PORQUE NO HAYA AÚN INFORMACIÓN SOBRE IGNACIO ECHEVERRÍA

Etiquetas

El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, mostró este miércoles su “perplejidad” ante el hecho de que “tres días después” del atentado del pasado sábado en Londres no se tenga información sobre Ignacio Echeverría, el español desaparecido desde ese momento.Así se pronunció el jefe de la diplomacia española en una rueda de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores ruso, Serguéi Lavrov.El ministro comentó que todavía “no puede confirmarse nada” sobre el paradero de Echeverría y trasladó su “solidaridad” a sus familiares.Expresó “su perplejidad” porque “tres días después” del atentado no se tenga aún información sobre Echeverría y afirmó que sus familiares están viviendo una situación de “zozobra” al no haber tenido la oportunidad de “acceder a una identificación”.Dastis comentó que “respetamos los protocolos, pero hay que tener en cuenta la situación de la familia”, que, dijo, “no está lejos de ser calificada como inhumana”.Por último, trasladó al Gobierno británico “la necesidad de aclarar la situación cuanto antes”, ya que resulta “difícil comprender este retraso”.Echeverría estaba el sábado en el puente de Londres en compañía de unos amigos cuando se produjeron los ataques. Llegó a abalanzarse sobre uno de los atacantes, cayendo al suelo. Ese fue el último momento en que fue visto por sus amigos. Echeverría mide 1,75 metros, pesa 85 kilos y vestía unos pantalones vaqueros y un jersey oscuro y calzaba unas zapatillas Vans negras con suela blanca. Tiene una cicatriz no muy grande encima de una ceja, cerca del nacimiento del pelo, y lleva una medalla con cadena de oro.Desde ese momento su familia se puso en contacto con los números de emergencia habilitados por el Reino Unido y con el Consulado de España en Londres y abrió una incidencia en el protocolo de urgencia del HSBC, empresa en la que trabajaba en la capital londinense.La Embajada y el Consulado de España en Londres están prestando toda la ayuda posible a la familia, al tiempo que se mantienen en contacto con las autoridades británicas para obtener toda la información posible. La Policía británica ha pedido al Ministerio del Interior español las huellas dactilares de Echeverría para poder localizarlo. El ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación, Alfonso Dastis, reconoció que se está haciendo “todo lo humanamente posible” para encontrarlo y mostró su confianza en que “en las próximas horas” haya noticias sobre el paradero de Echeverría. También mantuvo una conversación con su homólogo británico, Boris Johnson, para pedirle que “se aceleren al máximo” los trámites de identificación de las víctimas del atentado de este sábado en Londres, para “no añadir más angustia y dolor a las familias. Al mismo tiempo, comentó que el ministro británico le explicó que los protocolos de la Policía eran “pesados” para evitar que se produzcan “identificaciones erróneas”.El propio Dastis está en todo momento en contacto con la familia de Echeverría mostrando su apoyo e informando de la evolución de los acontecimientos. Las autoridades británicas solicitaron ayer un plazo de 24 a 48 horas más para proporcionar información sobre Echeverría.