May anuncia medidas de seguridad adicionales en los puentes de Londres

La primera ministra británica, Theresa May, ha anunciado este lunes que el Gobierno ha decidido mantener en "severo" el nivel de amenaza terrorista, lo que significa que es "altamente probable" que se produzca un atentado e implica medidas de seguridad adicionales en lugares vulnerables, entre los que ha mencionado los puentes de Londres, escenario de los últimos ataques.

"El JTAC, el centro independiente de análisis sobre terrorismo, ha confirmado que el nivel de amenaza se mantiene en severo, lo que significa que un ataque terrorista es altamente probable" y que se han adoptado "medidas de seguridad adicionales, que incluyen varios puentes de Londres", ha dicho May en una breve entrevista concedida a las cadenas BBC y Sky News.

Además, ha confirmado que la Policía ha logrado identificar a los tres atacantes del pasado sábado, pero ha aclarado que sus identidades no se darán a conocer "hasta que las investigaciones lo permitan". May también ha precisado que un total de once personas han sido detenidas en relación con el último atentado.

"Esto ha sido un ataque contra Londres y contra Reino Unido, pero también ha sido un ataque contra el mundo libre", ha recalcado la jefa de Gobierno, al tiempo que ha indicado que, "tristemente, hay víctimas de varias nacionalidades", si bien no ha entrado en detalles.

CAMPAÑA ELECTORAL

Por otro lado, se ha referido a las declaraciones de la comisaria de la Policía Metropolitana, Cressida Dick, que han generado una gran polémica porque ha sugerido que las fuerzas de seguridad carecen de los recursos necesarios para hacer frente a crisis de este tipo. "Cualquier líder policial diría siempre que quiere más recursos", dijo.

"Ha dicho que la Policía Metropolitana está bien financiada, y lo está, y que tenemos fuertes capacidades antiterroristas, y las tenemos", ha sostenido May. "Hemos protegido el presupuesto policial antiterrorista y hemos proporcionado fondos para aumentar el número de agentes", ha recordado.

La dirigente conservadora ha aprovechado para deslizar una crítica al Partido Laborista, con el que se medirá en las elecciones del próximo jueves. "Desde 2015, hemos protegido todos los presupuestos policiales y eso a pesar de que el Partido Laborista de Jeremy Corbyn sugirió en la Cámara de los Comunes que debían recortarse", ha subrayado.

La noche del sábado tres individuos arrollaron a los peatones en el Puente de Londres con sus vehículos e intentaron apuñalarlos para después darse a la fuga, aunque finalmente fueron abatidos por las fuerzas de seguridad. En total, siete personas murieron y decenas resultaron heridas.