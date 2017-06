Nuevo ataque con pintadas en la sede de Cs de Lleida

Etiquetas

La portavoz del grupo municipal de Cs Lleida, Ángeles Ribes, ha denunciado este lunes en la comisaría de los Mossos d'Esquadra un nuevo ataque en el edificio en el que su partido tiene la sede en Lleida, donde ha aparecido una pintada en la que puede leerse 'Qui no respecta els nostres drets no mereix respecte!' (Quien no respeta nuestros derechos no merece respeto).