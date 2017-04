PSOE lamenta que el Gobierno no destine "ni un euro" en mejorar los efectivos policiales en la provincia

Etiquetas

El PSOE de Huelva ha lamentado este jueves que el Gobierno del PP "juegue con la seguridad ciudadana" al no destinar "ni un solo céntimo de euro" en los Presupuestos Generales del estado (PGE) para 2017 para mejorar las condiciones de las Fuerzas Cuerpos de Seguridad del Estado en la provincia.

Según informa la formación socialista en una nota, la diputada nacional por Huelva Pepa González Bayo ha criticado que "el PP se llene la boca hablando de seguridad, pero lo único seguro que hay aquí es que el Ministerio del Interior no se va a gastar ni un céntimo en la provincia onubense".

Ello implica, a juicio de la socialista, que "el Ejecutivo de Rajoy no sólo no prevé ninguna obra nueva ni de reforma o acondicionamiento de las comisarías o de las casas cuartel de la provincia, sino que tampoco contempla aumentar la dotación de agentes de Policía y Guardia Civil para reforzar los dispositivos de seguridad en el medio rural, que desde el Partido Socialista se ha pedido a través de una proposición no de Ley (PNL) al Congreso de los Diputados".

Así, con esta iniciativa "se reclama al Gobierno que se le dotasen del número suficiente de efectivos materiales y humanos que garantizasen la seguridad durante todo el año en el ámbito rural, por la singularidad que presenta Huelva, ya que en 2016, según datos del Gobierno, se registraron en la provincia cerca de 600 robos en explotaciones agrarias", explican desde el PSOE.

Por tanto, "estos cero euros que destina Rajoy deja patente que no ha tenido en cuenta nuestras reiteradas peticiones para estos colectivos, lo que merma la seguridad pública y se fomenta la privada", ha aseverado González Bayo, quien ha incidido en que "con el último Gobierno socialista, con José Luis Rodríguez Zapatero, se dignificó la vida de los guardias civiles restaurando sus casas cuarteles y se aumentaron las plantillas y las dotaciones materiales y técnicas como nunca antes se había hecho".

Es más, la diputada onubense ha manifestado que "en los últimos años ha habido un recorte brutal de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado" y ha señalado que "hay 12.000 agentes menos en España que hace cinco años, con 7.000 policías nacionales menos y 5.000 guardias civiles menos, concretamente". Unos "recortes" que tienen unos efectos "muy importantes en Huelva", ha abundado.

En esta línea, González Bayo ha manifestado que "la plantilla de la Guardia Civil en 2011 en la provincia era de 1.534 efectivos, mientras que al cierre de 2016 se había reducido a 1.380, es decir, 154 agentes menos". Además, ha indicado que "una empresa de seguridad, a través de estudios internos, sitúa a Huelva como la provincia más insegura de España, teniendo el pasado año el índice de incidencia más alto, cuatro veces mayor que el de Segovia, la provincia más segura".

Por ello, ha recriminado al PP que "no tenga en cuenta ni prime el papel de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, tan fundamentales e importantes en la vida de los ciudadanos". "Hay que garantizar la seguridad en estas zonas, es la obligación del Gobierno y no puede eludirla", ha concluido.