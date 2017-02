PSOE de Zalamea pide más agentes de seguridad ante "la oleada de robos y el aumento de consumo de drogas"

Etiquetas

El portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Zalamea la Real (Huelva), Diego Rodríguez, ha manifestado "su preocupación por la oleada de robos" que se vienen sucediendo en casas y en naves del polígono industrial, así como por "el aumento del consumo de drogas" en el municipio, situación que considera viene agravada por "la falta de agentes de Policía Local y por la insuficiente presencia de la Guardia Civil en la localidad y su entorno".

Según ha informado el PSOE en una nota, en el próximo pleno se verá una moción socialista en la que se pide que se cubra "al menos una de las dos plazas vacantes de la Policía Local" y se insta al alcalde de la localidad, Marcos Toti (IU), a que solicite a la Subdelegación del Gobierno una junta local de seguridad para abordar la situación.

Según informa el PSOE, durante los últimos meses se están produciendo una serie de robos en naves del polígono El Tejarejo y en viviendas del municipio, aumentando también los actos de vandalismo, como pintadas en vehículos, paredes y algo que "preocupa enormemente" a los socialistas, la venta y consumo de drogas en lugares públicos, plazas, jardines, entre otros.

Así, el portavoz ha indicado que la población "siente un estado de inseguridad ciudadana que provoca la alarma y el malestar entre los vecinos que en reiteradas ocasiones le han trasladado sus quejas tanto a la Policía Local como al equipo de gobierno de IU".

"La Policía Local, que presta su servicio con profesionalidad, lo hace en las peores circunstancias, ya que la plantilla no está completa desde demasiado tiempo", ha señalado el líder a la oposición, quien ha explicado que "actualmente tenemos sin cubrir desde hace varios años una plaza de Jefe de Policía, otra de Policía y hace unos meses otro de nuestros efectivos que pidió traslado a otra localidad por un año.

Ante esta situación, el municipio se encuentra con que "esta reducción de agentes a la mitad de la plantilla normal trae consigo una disminución de las horas de servicio, no se cubren los turnos de noche, no hay turnos de fines de semana y, en ocasiones, se da el caso extremo de que no hay un solo agente cubriendo el mínimo servicio en la localidad ni, por consiguiente, en las aldeas", ha advertido el socialista.

PRESUPUESTO DE 90.000 EUROS

Desde el Grupo Municipal Socialista creen que es "necesario" que el presupuesto anual del Capítulo 1 de las tres plazas vacantes, unos 90.000 euros, se inviertan para "mejorar las condiciones laborales de la Policía Local y aumentar en la medida de lo posible la seguridad en nuestro pueblo con nuevas dotaciones", ha enfatizado.

En este sentido, han querido dejar patente la "preocupación" por esta situación, máxime cuando la plantilla de la Guardia Civil también ha sufrido "una merma importante" --ha explicitado el socialista-- y actualmente hay "solo una patrulla para toda la comarca", lo que resulta "preocupante" para toda la población que entiende que "su seguridad no está siendo atendida, siendo como es un derecho fundamental", ha apostillado el portavoz.

Por último, el PSOE pide que el alcalde debe solicitar "de manera urgente" a la subdelegada del Gobierno una junta local de seguridad, para que "ella misma se dé cuenta de que no es de recibo que haya una sola patrulla de Guardia Civil para toda la comarca", concluye Diego Rodríguez.