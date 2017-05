Papademos evoluciona favorablemente tras el atentado y abandonará la UCI este fin de semana

Etiquetas

El ex primer ministro de Grecia Lucas Papademos se está recuperando sin problemas de las heridas sufridas en el atentado del que fue objeto el pasado jueves y abandonará la Unidad de Cuidados Intensivos el próximo domingo, según el último pronóstico dado a conocer este viernes por los médicos del hospital Evangelismos, de Atenas, donde convalece.

Papademos tuvo que ser intervenido de urgencia en piernas y abdomen después de la explosión de un paquete bomba en el interior de su coche, en torno a las 18.40 horas, cuando circulaba por la intersección entre la calle Marnis y la avenida 3 de Septiembre. Se trató del atentado más grave perpetrado contra un político griego en años.

Menos de 24 horas después de la intervención, el estado de Papademos "evoluciona favorablemente", aunque todavía sigue en cuidados intensivos, "donde seguirá los dos próximos días", según fuentes médicas.

Desde esta mañana, el ex primer ministro y ex vicepresidente del Banco Central Europeo ya no necesita oxígeno adicional para respirar y la herida más grave, la que dañó el tejido muscular en su muslo derecho, ya no es motivo de preocupación. Además, ha mantenido una breve conversación con el presidente de Grecia, Prokopis Pavlopoulos, que se ha interesado por su evolución.

El Gobierno griego ha condenado "inequívocamente" los hechos, similares a otras amenazas detectadas en el país en los últimos años y que han puesto en guardia a las autoridades locales. De hecho, temen que no se trate de un caso aislado, ya que el envío de este tipo de paquetes suele ir en cadena.

Ningún grupo se ha atribuido la responsabilidad del ataque, aunque la Policía sospecha ya de la Conspiración de Células de Fuego, un grupo anarquista que ha reivindicado el envío de varios paquetes bomba a destacadas instituciones y personalidades de Grecia.