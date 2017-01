La Policía de Espartinas señalaba en su informe del cotillón que no podía "garantizar la seguridad" del evento

Etiquetas

Un informe firmado el 25 de diciembre de 2016 por el subinspector jefe de la Policía Local de Espartinas (Sevilla) sobre la macro fiesta de año nuevo promovida por Todo Eventos Spain S.L., en la Hacienda Azahares, expone que la vía de acceso al recinto no reunía "las condiciones de seguridad y fluidez necesarias" y los dos únicos policías locales asignados a aquella noche no eran "suficientes", con lo que la Policía Local avisaba de que no podía "garantizar la seguridad de los asistentes".