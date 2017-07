El jefe de la Policía de Filipinas asegura que han sido destituidos 260 agentes "incorregibles"

Etiquetas

El jefe de la Policía Nacional de Filipinas, Ronald 'Bato' de la Rosa, ha asegurado este lunes que la institución ha destituido a un total de 260 agentes en el marco de su "programa de limpieza" dentro de las filas de las fuerzas de seguridad.

De la Rosa ha asegurado que la campaña, que se ha desarrollado durante los últimos doce meses, tiene como objetivo que los agentes puedan desarrollar su papel de forma correcta, y que ésta les permite ver "qué reformas y qué cambios se han realizado" en el último año.

En declaraciones recogidas por el diario filipino 'Inquirer', el jefe de la Policía ha asegurado que la mayor parte de los despidos están relacionados con "drogas ilegales". "Les he quitado su uniforme, no se lo merecen", ha asegurado, subrayando que no le importa si una comisaría está gestionado por sólo 20 agentes y "sólo cinco" sobreviven a este 'proceso de limpieza'.

"Lo que quiero es ver la calidad de su trabajo y el compromiso (con sus obligaciones), y no la cantidad (de agentes) con escaso impacto en el servicio", ha añadido.

La Policía fue blanco del foco mediático el pasado mes de marzo, cuando el propio presidente, Rodrigo Duterte, la retiró de su 'guerra contra las drogas' al descubrir que un empresario surcoreano había sido detenido de forma ilegal. Semanas después, la Policía retomó esta competencia.