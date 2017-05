Policía Local inicia una campaña informativa sobre la prohibición de aparcar en carril bus para evitar multas

Etiquetas

La concejala responsable del área de Protección Ciudadana en el Ayuntamiento de València, Anaïs Menguzzato, ha anunciado que la Policía Local de la ciudad tiene previsto iniciar una campaña para informar sobre la prohibición de aparcar en el carril bus, que entra este lunes 15 de mayo en vigor, con el objetivo de "evitar las sanciones".

Así lo ha indicado la concejala en un comunicado en el que ha explicado que esta campaña informativa será "similar" a la que se puso en marcha para bajar las motocicletas de las aceras y en la que "prácticamente no hubo sanciones" y se trató de un "proceso excelente que se desarrolló en la ronda rutinaria de los agentes, sin necesidad de refuerzo".

Concretamente, ha indicado que se colocarán señales en diferentes tramos del carril bus para que las personas usuarias "vean con claridad que no se puede aparcar". Por tanto, ha considerado que "no será necesario llevar a cabo un refuerzo de dispositivos, de la misma forma que no lo requirió el proceso de las motocicletas que fue mucho más multitudinario".

Además, ha apuntado que el plazo de la campaña será "amplio y gradual" para "favorecer el cambio de conducta en los usuarios y usuarias ya que en muchas ocasiones se trata de un tipo estacionamiento rotatorio".

"Tenemos que realizar una labor pedagógica de esta medida para que quienes usaban este estacionamiento se acostumbren progresivamente al cambio de una medida que ha estado vigente 18 años", ha explicado la edil, quien se ha mostrado "convencida" de que la campaña informativa "funcionará muy bien".