La Policía Nacional imparte charlas sobre ciberacoso y otros riesgos de Internet en colegios de Baleares

Agentes de la Policía Nacional están impartiendo esta semana charlas sobre el ciberacoso en centros educativos de Baleares para prevenir a los menores de los riesgos en Internet.

La iniciativa se enmarca dentro de la campaña 'La seguridad de los menores en Internet', que puso en marcha el 17 de mayo con motivo del día internacional de Internet, y que se extenderá durante las próximas semanas.

Durante la semana pasada, según ha informado el cuerpo policial en una nota de prensa, los agentes explicaron el 'grooming', mientras que esta semana se hace hincapié en el ciberacoso, dando consejos y medidas de seguridad para evitar que los menores puedan ser víctimas o autores de estos hechos delictivos.

Respecto al ciberacoso, la Policía Nacional ha señalado que se trata de insultar, amenazar, humillar o molestar a otros menores mediante el uso de la tecnología, ya sea a través de las redes sociales, por el móvil o por cualquier aplicación de forma repetida a lo largo del tiempo.

De este modo, se comete ciberacoso cuando se envían mensajes degradantes o vejatorios, se propagan rumores de forma intencionada para dañar a otros, se publican fotos sin permiso, se manipulan o se distribuyen, se crean webs, vídeos o perfiles en medios sociales donde reírse de otros o cuando se usan las redes, chats, apps o juegos online para criticar o humillar a otros.

Para prevenirlo, aconsejan mantener los perfiles privados, no publicar información personal, privada e íntima, no difundir las contraseñas entre amigos o conocidos o no hablar con personas desconocidas ni confiarse.