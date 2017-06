Policía Nacional desarticula en Pamplona un grupo dedicado a estafas a través de servicios de videncia y tarot

Etiquetas

Agentes de Policía Nacional, de la Jefatura superior de Policía de Navarra, han desarticulado un grupo criminal dedicado a estafas a través de servicios de videncia y tarot, identificando a un hombre y dos mujeres de origen brasileño como presuntos autores de los hechos.

La investigación se desarrollada a raíz de la denuncia de una mujer que observó en la vía pública uno de los múltiples carteles en los que se anunciaban los servicios de una presunta tarotista, concretando varias citas en Pamplona.

En ellas la tarotista y vidente logró convencer a la denunciante de que debía dejarle en depósito la cantidad de 3.300 euros para realizar una "oración" y lograr así que "las bienaventuranzas" que la vidente le predijo se cumplieran. Tras el depósito del dinero la vidente le manifestó que "podría pasar a recoger la oración en dos días" pero, pasado este tiempo cuando la víctima acudió a la cita, no encontró a nadie en el lugar, ha explicado en un comunicado el cuerpo policial.

A raíz de la denuncia, el Grupo de Delincuencia económica inicia su investigación, con el análisis de los carteles desplegados por toda la Comunidad foral, dando lugar a una investigación que dio como resultado la identificación de tres personas como presuntos autores de los hechos.

En vista de la gran difusión de carteles colocados no solo en esta ciudad si no en otros municipios de la Comunidad foral, además del 'modus operandi' utilizado, no se descarta la posibilidad de la existencia de más víctimas por hechos similares.

Por estos hechos se tramitó el correspondiente atestado que fue remitido al Juzgado de Instrucción de Guardia de Pamplona. A los integrantes del grupo desarticulado se les ha grabado una requisitoria policial para ser detenidos en caso de ser nuevamente localizados en territorio nacional.

La investigación sigue abierta, por lo que la Policía Nacional ha instado a personas que hayan sido víctimas o conozcan a alguna persona que pueda haberlo sido de estos hechos delictivos, a acudir a la Jefatura Superior de Policía Nacional de Navarra.