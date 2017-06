La Policía aconseja tener tranquilidad para las aglomeraciones del Corpus en Toledo y llevar agua por las temperaturas

Etiquetas

La Policía Nacional ha recomendado tener "calma y tranquilidad" ante las colas y aglomeraciones que se producen en la procesión del Corpus Christi en Toledo, fiesta considerada de Interés Turístico Internacional en la que se produce una gran concentración de personas en un espacio reducido. Asimismo, han aconsejado llevar agua e hidratarse ante las previsiones de altas temperaturas.

En una nota de prensa, la Delegación del Gobierno en Castilla-La Mancha ha enumerado una serie de consejos de seguridad a tener en cuenta para la ciudadanía en esta festividad debido también a la situación "propicia para la comisión de hurtos al descuido" que se genera con estas aglomeraciones.

En esta ocasión, los agentes uniformados repartirán pulseras identificativas en las escaleras mecánicas del Miradero y de la Diputación con la leyenda 'Policía Nacional-091' para que sean colocadas en las muñecas de los menores con los datos de contacto de los padres o familiares.

EVITAR HURTOS

Entre las recomendaciones para evitar ser víctima de hechos delictivos, la Delegación ha apuntado no llevar bolsos, mochilas u otros efectos de valor colgados del hombro o en la espalda, sino cruzados tipo bandolera y siempre cerrados.

También recomienda no llevar la cartera o el teléfono móvil en los bolsillos traseros del pantalón, no portar grandes cantidades de dinero, ni hacer ostentación del mismo o de otros objetos de gran valor que, en la medida de lo posible, sería conveniente dejar en casa, así como no dejar el bolso, cámara de fotos u otros efectos en lugares o sitios que no ofrezcan garantías de seguridad o encima de sillas, mesas o barras.

"Estar atento y desconfiar de personas que se nos acerquen para llamarnos la atención, bien sea mostrando un folio, o indicándonos que tenemos una mancha en la ropa, o que nos quieran dar un abrazo al confundirnos por error con un conocido", son otras de las situaciones a tener en cuenta para evitar posibles hurtos.

Igualmente, han señalado que "no conviene olvidar otros consejos básicos para poder disfrutar sin riesgos de esta fiesta" como mantener una distancia mínima de separación y seguridad con las personas que toman parte en la procesión, especialmente en el momento del paso de la Custodia, no ubicarse en sitios de difícil evacuación, tener siempre prevista una vía de escape en caso de peligro y en todo caso, hacer caso a las indicaciones de los agentes.