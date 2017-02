La Policía visiona las cámaras del hotel para descubrir al ladrón de las joyas de los Goya

Etiquetas

Agentes de la comisaría de la Policía Nacional están visionando ya las cámaras de seguridad del hotel Auditorium de Madrid para descubrir a la persona o personas que robaron el sábado por la noche varias joyas, valoradas en 30.000 euros, durante la celebración de los Premios Goya, han informado a Europa Press fuentes policiales.

El jefe de la gala y el jefe de seguridad presentaron ayer lunes una denuncia en dicha comisaría, en la que señalaban que habían sustraído de una de las habitaciones del hotel una caja con una sortija, cuatro juegos de gemelos, dos relojes y un juego de pendientes.

Los agentes tendrán que comprobar minuciosamente las cámaras, ya que la habitación en la que se hallaban las alhajas fue muy frecuentada por empleados y actores. Todo apunta a que el ladrón es alguien cercano con acceso, que conocía dónde estaba dicha caja y que aprovechó el trajín y algún descuido para llevárselas. La puerta de la habitación no estaba forzada y se investiga si la tarjeta de acceso pudo ser manipulada, según indican las mismas fuentes.

Como es habitual en este tipo de eventos, la marca presta joyas a los actores para que las luzcan en la gala y, posteriormente, pide su devolución. Ayer fue ese día y es cuando descubrieron que faltaban varias piezas. Durante el evento, no disponían de ninguna persona que vigilara exclusivamente las joyas.

"Es normal no disponer de un vigilante de seguridad específico cuando las joyas no superan una cierta cantidad de valor o no tienes ninguna pieza exclusiva. Lo habitual es contar con una póliza de seguros con determinada cobertura ante este tipo de sucesos", ha señalado a Europa Press el secretario general del Gremio de Joyeros y Relojeros de Madrid, Armando Rodríguez.

Por otro lado, también ha sido denunciado el robo durante la ceremonia de los Goya de material audiovisual de varios fotógrafos, como dos objetivos, un flash y dos baterías de cámara. Los objetos fueron depositados en una parte del escenario y cuando los trabajadores fueron a recogerlos ya no estaban allí.