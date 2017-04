Policías forales presentan instancias en el Gobierno para pedir "la diferencia por exceso de días trabajados en 2016"

Etiquetas

Policías forales han entregado este jueves en el registro del Gobierno de Navarra instancias para reclamar "la diferencia por exceso de los días trabajados a lo largo de 2016" a la vista de "las declaraciones de la consejera de Interior, María José Beaumont, sobre que un policía foral venía a trabajar 2,8 días por semana", una cifra que "no es real".

"Policía Foral trabaja las mismas horas que un funcionario del Gobierno de Navarra, en este caso, de un funcionario que trabaje los 365 días del año a tres turnos de mañana, tarde y noche, festivos incluidos, es decir, las 1.457 horas como el resto de funcionarios", ha asegurado Javier Ojer, de CCOO.

En este sentido, ha criticado "el maltrato que se está dando a la Policía Foral" y ha señalado que no entienden "cómo la responsable de Interior quiere tan poco a los policías forales".

"Nos está echando a la sociedad encima diciendo que somos una cuadrilla de gente que trabaja 2,8 días a la semana y no se sabe de qué se quejan, cuando no es real y trabajamos exactamente igual que el resto de funcionarios. No sabemos por qué se empeñan en machacar a Policía Foral", ha afirmado, en declaraciones a los medios de comunicación.

Preguntado por si alguien del departamento de Interior les ha explicado en base a qué se ha realizado ese cálculo, ha explicado que "en principio esto viene de un informe que el pasado 20 de febrero el director general de Interior presentó a los miembros del cuatripartito y que llegó a manos de la representación de los sindicatos de Policía Foral".

Según ha detallado, en el informe "se decía que los agentes veníamos a trabajar 144 días al año, cuando la realidad es que el calendario habitual de un agente es de 1.457 horas, lo que supone 189 días al año", por lo que "nos están hurtando 40 días". "Nos deberían de explicar de dónde sacan esos números", ha planteado.

Respecto al proyecto de ley de Policías aprobado por el Gobierno foral, y que rechaza la Comisión de Personal de Policía Foral, ha afirmado que "lógicamente" la norma "está ahora en manos de los grupos que hoy sustentan el Gobierno de Navarra, Geroa Bai, EH Bildu, Podemos e I-E".

Ha precisado que, a nivel individual, los distintos sindicatos con representación en Policía Foral han mantenido reuniones con los grupos, pero que a partir de ahora, "en el momento en el que el proyecto entre en el Parlamento, como Comisión de Personal solicitaremos una reunión con cada uno de ellos para explicar cuáles son los motivos pro los que rechazamos de plano este proyecto de ley".

En esta línea, ha pedido a los partidos que "ya que el Gobierno no ha retirado el proyecto, sea el Parlamento el que lo rechace en la toma en consideración". También les ha instado a "rechazar toda la norma y a partir de ese momento analizar los 114 folios que forman parte del proyecto uno a uno con la modificación de la actual ley 15/2015".

"Desde el minuto uno siempre hemos dicho que estábamos de acuerdo con la modificación de la actual ley siempre que se cuente con la representación sindical desde el inicio, no al final de todo el trámite un poco por cortesía", ha concluido.