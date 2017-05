El SUP pide que vuelvan a la comisaría de Cornellà los agentes destinados al aeropuerto

Etiquetas

Una veintena de personas convocadas por el Sindicato Unificado de Policía (SUP) se han manifestado este viernes ante la comisaría de la Policía Nacional de Cornellà de Llobregat para reclamar la vuelta de los treinta agentes que han sido destinados al Aeropuerto de Barcelona-El Prat para reforzar el control de pasaportes.

Los concentrados, con una pancarta con el lema 'Sin medios materiales, sin derechos laborales. Inseguridad ciudadana', han alertado de que, con el traslado de los agentes, la comisaría de Cornellà se queda sin suficientes efectivos para llevar a cabo tareas de investigación.

En declaraciones a los medios de comunicación, el portavoz del SUP en Catalunya, Antonio Granados, ha explicado que "la situación en la comisaría de Cornellà es delicada porque ya tenía un déficit de 34 funcionarios y ahora se han llevado a 30 policías por las buenas, por ordeno y mando, con lo que la zona se queda en situación de inseguridad".

Según Granados, la selección de los agentes que debían reforzar el control de pasaportes en el aeropuerto se debería haber hecho de forma voluntaria y en distintas comisarías de la Policía Nacional, no únicamente en la de Cornellà.

Además, el portavoz del SUP ha alertado de que en el aeropuerto "el futuro no es muy halagüeño porque próximamente se marcharán 44 funcionarios en el concurso general y vendrán sólo 18 de los de nueva incorporación, porque en el concurso general seguramente nadie vendrá porque Catalunya no es atractiva para los policías actualmente".