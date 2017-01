Sanz pide no hacer "demagogia" con la comisaría y defiende que se han seguido únicamente criterios policiales

Etiquetas

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha reclamado este viernes a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Sevilla que no hagan "demagogia" con la nueva comisaría de Policía Nacional del Distrito Sur y ha defendido que se han seguido "exclusivamente" criterios políticos y técnicos.

En declaraciones a los periodistas antes de presidir en Sevilla los actos institucionales con motivo del 193 Aniversario de la Creación de la Policía Nacional, Sanz ha subrayado que, en materia de seguridad, "la demagogia es mala consejera" y ha reclamado que no se busque "el enfrentamiento político" en este asunto, ya que sería "un error mayúsculo".

En este sentido, ha dicho que "lo que ha hecho el Gobierno es asumir la responsabilidad de tomar la iniciativa de un proyecto que es incluyente, de una zona de Sevilla que representa a 120.000 sevillanos". "En materia de seguridad, este proyecto es mucho más importante porque incluye y no excluye frente a otros proyectos", ha remarcado.

Sanz ha afirmado, asimismo, que le "sorprende" que Junta y Ayuntamiento "lideren una iniciativa que pretende excluir a 90.000 sevillanos de una comisaría nueva, moderna, tecnológicamente avanzada, donde la Policía desarrolle mejor sus funciones y los ciudadanos puedan ser atendidos en las mejores condiciones".

"Es sorprendente, salvo que existan intereses políticos, que se defienda que se excluya a 90.000 ciudadanos, o será desconocimiento", ha lamentado el delegado del Gobierno, quien ha explicado que "un distrito policial no es lo mismo que un distrito del Ayuntamiento", ya que este distrito "no sólo es Polígono Sur, sino que también es Bellavista, Bermejales, Palmera o Bami", barrios "donde hay muchos vecinos" que merecen tener las mismas garantías de seguridad que los demás.

PROYECTO "INCLUYENTE"

Sanz ha insistido en calificar de "error" que por parte de la Junta y del Ayuntamiento "se pretenda excluir en materia de seguridad a 90.000 sevillanos", ya que "tanto derecho tienen los de un sitio como los de otro" y el proyecto del Gobierno central trata de "resolver una situación que estaba pendiente desde hace 14 años y plantear un proyecto incluyente de 120.000 sevillanos que van a verse mejorados en su seguridad" al tiempo que se mejoran las condiciones de trabajo de la Policía y la atención al público que este Cuerpo presta.

"Se refuerza la seguridad en Sevilla, y eso es lo importante", ha dicho el delegado del Gobierno en Andalucía, quien ha manifestado que "oponerse a reforzar y mejorar la seguridad viniendo de las instituciones que representan a los sevillanos parece más sorprendente todavía". "El Gobierno ha hecho lo que tenía que hacer, que es apostar por la seguridad de los sevillanos y apoyar a la Policía con medios y dotaciones más modernas y eficaces para el desarrollo de su labor", ha destacado.

Asimismo, ha mostrado su extrañeza por "lo que sabe de seguridad tanta gente que opina" y ha subrayado que la decisión sobre la comisaría se ha tomado "en base a los criterios operativos de la Policía" y no en base a "criterios políticos", por lo que ha reclamado al resto de instituciones "que tanto están opinando" que, en materia de seguridad, "no se juegue a hacer política, no se utilice la demagogia y no se busque la confrontación", de forma que "se respeten los criterios policiales, operativos y técnicos que han motivado esta decisión".

"Es una decisión exclusivamente policial", ha concluido el delegado del Gobierno en Andalucía, quien ha insistido en que le sorprende que el Ayuntamiento "lidere ahora una oposición, cuando entonces firmó un convenio por el que cedía una parcela para ubicar justo allí la comisaría".