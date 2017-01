Sanz dice que el reparto de nuevos policías está por decidir y que los agentes están "muy presentes" en Sevilla

Etiquetas

Señala "conversaciones" con el SAS para el módulo policial del hospital Macarena y controles "conjuntos" con la Policía Local

El delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz, ha apostado este miércoles por "esperar" a las "decisiones" aún por tomar respecto al reparto de "los futuros nuevos policías nacionales que se incorporarán en verano". Sanz, en ese sentido, ha defendido que Sevilla capital tiene "un nivel de cobertura" policial "muy importante" y los agentes están "muy presentes" en las calles, insistiendo en que hay que "esperar a ver cuáles vayan a ser los efectivos que finalmente se incorporen".

En rueda de prensa, Antonio Sanz ha defendido que los agentes de la Policía Nacional están "muy presentes" en las calles de Sevilla capital, exponiendo que tras diferentes "medidas de organización", "en los momentos más complejos para la seguridad, Sevilla cuenta prácticamente con dos vehículos patrulla por la noche en cada distrito, además de una serie de vehículos más". En consecuencia, "perfectamente patrullan Sevilla (capital) entre 20 y 23 vehículos de la Policía Nacional, unidos a los dispositivos que tiene la Policía Local.

Con estos argumentos, ha defendido que Sevilla goza de "un nivel de cobertura" policial "muy importante". "Sevilla está entre los más altos niveles de dispositivos de seguridad que tenemos en las ciudades andaluzas y españolas en proporción a su población", ha dicho, asegurando además que la "cobertura de la plantilla" de agentes que corresponde a la ciudad hispalense "no está por debajo de la media nacional", sino "levemente por encima".

EL MÓDULO DEL HOSPITAL MACARENA

"Trabajamos por avanzar en las plantillas e incrementar los servicios, incluso con servicios extraordinarios que se impulsan con el apoyo del Ministerio de Interior, lo que está representando un incremento de efectivos y de la presencia de la Policía en Sevilla", ha insistido, exponiendo en ese sentido que median "conversaciones" con el Servicio Andaluz de Salud (SAS), para que el hospital Virgen Macarena cuente con un módulo específico para pacientes que tengan que ser custodiados por la Policía Nacional a cuenta de su arresto o su condición de reo.

Y es que dado que un paciente de tal perfil debe estar custodiado por seis agentes de la Policía Nacional, cuatro pacientes hipotéticamente ingresados en un módulo especial como el habilitado en el hospital Virgen del Rocío necesitan a esos seis agentes adscritos al módulo específico, pero esos mismos cuatro pacientes necesitan a un total de 24 agentes, seis por cabeza, si están ingresados en el hospital Virgen Macarena al carecer de tal módulo.

"Estamos en conversaciones con el SAS", ha dicho exponiendo que para crear el mencionado módulo en el hospital Virgen Macarena sólo es necesario una "mera adaptación" de un espacio del citado centro, lo que permitiría liberar para otros servicios a agentes hasta ahora dedicados a la custodia de detenidos o reos hospitalizados.

CONTROLES "CONJUNTOS" CON LA POLICÍA LOCAL

Además, Sanz ha expuesto que la Policía Nacional y la Policía Local van a "incrementar y redoblar" sus "trabajos conjuntos", con operativos "mixtos" como los ya desarrollados "en otras ocasiones". Señalando estos "controles y dispositivos mixtos", ha defendido esta "fórmula de colaboración" entre los dos cuerpos.

Respecto a la ampliación o no de la plantilla de agentes de la Policía Nacional adscrita específicamente a Sevilla capital, Sanz ha detallado que "los futuros nuevos policías que se incorporarán en verano están aún en periodo de formación" y respecto a su distribución todavía hay "decisiones por tomar". Así, ha apostado por "esperar a ver cuáles vayan a ser los efectivos que finalmente se incorporen" o no a Sevilla. "En todos los sitios seguro que son necesarios y aquí también", ha dicho llamando a "esperar a que se decidan las plantillas" y a "no precipitarse".