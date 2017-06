Sindicatos policiales aseguran que los agentes de la comisaría de Sol trabajaban a más de 30º y piden acondicionarla

Etiquetas

Los principales sindicatos de la Policía Nacional han apoyado el cierre de la comisaría de la estación de Metro y Cercanías de Sol porque tras varios meses de denuncias y una sentencia no se han solucionado los problemas de acondicionamiento que soportaban los agentes y ciudadanos que acudían a denunciar, ya que soportaban unas temperaturas superiores a 30 grados en verano.

El portavoz de la Unión Federal de la Policía (UFP), Serafín Giraldo, ha asegurado que el desalojo de la comisaría se produce después de haber pasado un año de notificarse una sentencia de los Juzgados de lo Social, a instancias de una denuncia de todos los sindicatos, que confirmaba que "no se daban las condiciones idóneas" para el trabajo de atención al público en dichas instalación.

Giraldo ha explicado que los pocos agentes que aún quedaban en esas estancias han sido redistribuidos a otros departamentos dentro de la Brigada Móvil de la Policía Nacional. Y ha pedido que cuanto antes se instale aire acondicionado en las instalaciones.

Por su parte, el portavoz del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), Ramón Cosío, ha indicado que la comisaría estaba prácticamente inoperativa desde hacía bastantes meses y ya no ofrecía servicio de atención al público porque "no se daban condiciones mínimas para poder trabajar, un riesgo laboral por las elevadas temperaturas que soportaban los agentes".

Cosío ha explicado que las obras que se hicieron en dicha comisaría se ejecutaron "mal", por lo que los agentes se han ido desplazando a otros destinos de la Brigada Móvil como Nuevos Ministerios y Méndez Álvaro.

Por su parte, desde la Confederación Española de la Policía (CEP) Alfonso Gálvez ha justificado al decisión de que los agentes dejen esta comisaría por las "lamentables condiciones" en las que trabajan, pero ha indicado que los ciudadanos "pueden estar tranquilos, ya que pueden interponer las denuncias en comisarías cercanas". "Siempre hay dinero para todo y para todos, menos para la Policía", ha apuntado.

En parecido sentido se ha pronunciado el secretario de organización Sindicato Profesional de la Policía (SPP), Ramón Romalde, que considera que "es la mejor medida que se puede tomar porque dos años después de haber denunciado este problema en unidad de acción entre todos los sindicatos, las administraciones no lo han arreglado".

Así, ha criticado que las distintas administraciones implicadas (Policía, Metro, Renfe y Ayuntamiento) no se hayan puesto de acuerdo en solucionar el problema de acondicionamiento de la comisaría, por lo que pide que se reúnen para solucionar estas cuestiones "burocráticas" y así los agentes puedan volver a dar servicio en la zona de forma adecuada.