Sindicatos policiales tildan de "desbordante" la situación y urgen más medios para atender fenómeno migratorio

Los cuatro sindicatos policiales ASP, CEP, SPP y UFP han criticado que la Dirección General de la Policía no haya dado respuesta a sus demandas y ha reiterado que los medios humanos de los que dispone en Almería son "insuficientes" para poder atender, por un lado, el fenómeno migratorio, y por otro, las demandas para cumplir la función encomendada de mantenimiento de la seguridad ciudadana ya que la situación es "desbordante".

En un comunicado, han indicado que cuando se afirma que la plantilla está en la media nacional "no se ha tenido en cuenta que el resto de Comisarías del territorio nacional no son lugares de entrada de pateras, y por consiguiente no tienen que hacer frente a la recepción de los inmigrantes, a la custodia de los mismos en dependencias no policiales, al traslado de todo ellos a las sedes judiciales y posteriormente a su traslado a CIEs".

"A día de hoy el número del que estamos hablando es de 1.608 inmigrantes y la pregunta ahora es que ocurrirá en periodo vacacional cuando un tercio de la plantilla está de vacaciones", han remarcado.

En esta línea, han trasladado que, si bien "efectivamente" existen vacantes en ambas comisarías --la provincial y la local de El Ejido--, estas "no son convocadas en su totalidad", lo que "no es por falta de peticionarios", por lo que han invitado a convocarlas todas para su ocupación, "hecho que mitigaría bastante la situación", según han sostenido.

Para los cuatro sindicatos, es "irrisorio" que la Dirección General de la Policía "pueda pensar" que se puede resolver "este problema con dos subinspectores, dos oficiales y siete policías", no teniendo en cuenta --subrayan-- "las vacantes que se originan por jubilaciones, y pase a la segunda actividad, sin mencionar personal en ascenso a otras escalas, enfermedades de larga duración o agregados en embajadas".

En relación al personal que menciona adscrito en el periodo de vacaciones, han apuntado que solo se han adscrito 15 funcionarios para al Operación Paso del Estrecho, que con 17 funcionarios de fronteras, suman una dotación de 32 funcionarios policiales para hacer frente a los mas de 175.000 viajeros y 34.000 vehículos que se prevé que pasarán por el puerto de la ciudad de Almería

"Difícilmente podremos disponer de esos 15 funcionarios asignados para dedicarlos a otras funciones distintas a las encomendadas de la OPE", han lamentado para añadir que, en relación, en la Operación Verano "por desgracia a esta plantilla no ha sido asignada ninguna dotación".

"Ante esta situación desbordante, y de insuficiencia de recursos humanos, reiteramos nuevamente nuestra solicitud para que modifique y adecue el catálogo de puestos de trabajo de la Comisaría Provincial de Almería a la demanda de servicios actuales, y como solución provisional de forma inmediata cubra el catálogo actual de puestos de trabajo de la plantilla de Almería con funcionarios en comisión de servicios", han concluido.