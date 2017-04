Tajani reclama a Turquía la liberación "inmediata" del periodista italiano Gabriele Del Grande

Etiquetas

El presidente del Parlamento Europeo, Antonio Tajani, ha reclamado este miércoles a Turquía liberación "inmediata" del periodista italiano Gabriele del Grande, detenido el 9 de abril, un día después de que anunciara que iniciaba una huelga de hambre.

"Pido la liberación inmediata de Del Grande y de todos los periodistas injustamente detenidos en Turquía. No hay democracia sin libertad de expresión", ha dicho Tajani a través de su cuenta en la red social Twitter.

Las palabras del presidente del Parlamento Europeo han llegado un día después de que el Ministerio de Exteriores italiano asegurara que está siguiendo el caso "con la máxima atención".

El titular de la cartera de Exteriores italiana, Angelino Alfano, ordenó al cónsul del país europeo en Esmirna que viaje a Mugla para visitar a Del Grande.

"Desde el inicio del incidente, el Ministerio de Exteriores ha estado presionando para garantizar que Gabriele Del Grande recibe asistencia legal y consular de forma consular", indicó en un comunicado.

El periodista mantuvo el martes una conversación telefónica con su familia, en la que anunció el inicio de una huelga de hambre y denunció que "no se están respetando" sus derechos, tal y como recogió el diario italiano 'Il Fatto Quotidiano'.

"Mis documentos están en regla, pero no he podido nombrar a un abogado ni se me ha comunicado cuándo seré liberado", manifestó Del Grande, autor de un libro y director del blog Fortress Europe, en el que se hace seguimiento a las rutas de migrantes.

El periodista, de 34 años, fue detenido por la Policía turca cuando realizaba entrevista a refugiados sirios para un libro que está escribiendo sobre el conflicto en el país árabe.