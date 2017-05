Tiger Woods pide disculpas y culpa a los medicamentos de su conducción temeraria

Etiquetas

Horas después de conocerse su arresto por conducir erráticamente, Tiger Woods ha publicado una declaración en la que pide disculpas y aclara los términos de su detención, asegurando que en su conducción temeraria no se debía al consumo del alcohol, sino a la mezcla de algunos medicamentos.

"Entiendo la gravedad de lo que hice y asumo toda la responsabilidad de mis acciones, quiero que el público sepa que el alcohol no estaba involucrado. Fue una reacción a los medicamentos prescritos. No me di cuenta de que la mezcla de fármacos me afectó tan fuertemente", decía el golfista en el comunicado.

"Me gustaría pedir disculpas de todo corazón a mi familia, amigos y los fans. Espero más de mí mismo, también haré todo lo que esté a mi alcance para asegurar que esto nunca vuelva a suceder", continuó el californiano de 41 años.

"He cooperado plenamente con la aplicación de la ley, y me gustaría agradecer personalmente a los representantes del Departamento de Policía de Júpiter y la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach por su profesionalidad", añadió.

De acuerdo con lo publicado por TMZ en las últimas horas, la novia del deportista, Kristin Smith, se enteró de la detención mientras se encontraba haciendo unas compras en una tienda de Neiman Marcus en Dallas y se "volvió loca" al recibir la llamada.

Según los policías que detuvieron al deportista tras observar cómo conducía erráticamente su Mercedes 2015, había un fuerte olor a alcohol en el vehículo y cuando se le pidió que soplara en el alcoholímetro Woods se volvió arrogante y se negó. En Florida, negarse a realizar la prueba significa arresto automático y suspensión del permiso de conducir.

Todavía se desconoce si este altercado, en el que Tiger insiste en la influencia de distintos fármacos, estaría relacionada con la operación de espalda a la que fue sometido hace un mes.

Esta no es la primera vez que el golfista conduce bajo los efectos de alguna sustancia. En el año 2009, tras una fuerte pelea con la que era su esposa, Elin Nordegren, la celebridad deportiva chocó contra un árbol mientras supuestamente conducía bajo la influencia de Ambien.