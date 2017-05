MADRID. VILLACÍS EXIGE A BARBERO QUE APLIQUE SU DEFENSA DE LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN A POLICÍAS EXPEDIENTADOS

Etiquetas

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid, Begoña Villacís, exigió este martes al delegado de Salud, Seguridad y Emergencias, Javier Barbero, que aplique su propia defensa de la libertad de expresión a los agentes de la Policía Municipal que la ejercieron criticando un cambio en la estructura del cuerpo, por lo que se les ha reabierto expediente.Villacís utilizó las propias palabras de Javier Barbero de que “los límites a la libertad de expresión no los marcan nuestros malestares”, pronunciadas por el delegado poco antes en otro punto del Pleno municipal de mayo para justificar que no se detuviera a los artistas de Émbolo que insultaron a policías municipales en las fiestas de San Isidro. También dio la vuelta a la crítica de la concejala Rommy Arce a la “involución” que suponen las críticas a la libertad de expresión de Émbolo para aplicarla a la reapertura de expedientes a los agentes que criticaron la supresión de una de la unidades centrales de Seguridad en febrero de 2016.La portavoz de Cs preguntó por qué los expedientes se concretaron en seis agentes y si se les toma como cabezas de turco, cuando sólo expresaban cómo se sentían por la supresión de esa unida, y pidió a la alcaldesa, Manuela Carmena, que interceda por ellos.Barbero contestó que él no juzga si la actitud de los policías fue punible, sino que simplemente se abrió expediente en base a los reglamentos internos de las policías locales, pero dejó entrever su posición cuando criticó que “una concentracion legítima y autorizada derivó en manifestacion no autorizada” que provocó un corte de tráfico y que se mezclaron enfoques sindicales y políticos cuando algunos agentes le llamaron “rojo de mierda” y ”perroflauta”.Además, concedió que los agentes “tienen derecho a cuestionar el modelo policial”, pero puntualizó que como policías estaban delante de un superior, y la libertad de expresión de los policías tiene “restricciones” como consecuencia de su uso del monopolio de la violencia legítima.