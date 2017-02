VISTALEGRE II. PODEMOS NO PIDE APOYO POLICIAL PARA SU ASAMBLEA COMO HIZO EL PSOE PARA SUS COMITÉS FEDERALES DE OCTUBRE

Etiquetas

La tensión interna en Podemos no le ha llevado a pedir apoyo policial para su Asamblea de este fin de semana en Madrid, algo que sí hizo en octubre pasado el PSOE para los dos comités federales que celebró ese mes y que le llevaron a abstenerse en la investidura de Mariano Rajoy.Fuentes de la Delegación del Gobierno en Madrid informaron a Servimedia de que Podemos no se ha dirigido a esta institución por carta para pedir apoyo policial, algo que sí hizo el PSOE para sus comités federales de los pasados 1 y 23 de octubre. Las fuentes consultadas explicaron que, aunque la formación morada no ha pedido apoyo policial como los socialistas, se han establecido dispositivos de seguridad tanto para la Asamblea del partido de Pablo Iglesias, que se celebrará en el Palacio de Vistalegre, como para el Congreso del PP, que tendrá lugar también este fin de semana en la capital, en concreto en la Caja Mágica. DURAS DESCALIFICACIONESSe tratará de los dispositivos que se organizan para garantizar la seguridad exterior en este tipo de eventos. Desde la Delegación del Gobierno se destacó que la vigilancia dentro de Vistalegre y la Caja Mágica depende de los organizadores de los respectivos congresos, aunque la Policía Nacional puede ser llamada a intervenir en caso de incidentes. En el caso de Podemos, su Asamblea de este fin de semana, conocida como ‘Vistalegre II’, se celebra en medio de un fuerte enfrentamiento entre los partidarios de Pablo Iglesias y los de Íñigo Errejón, que se han cruzado duras descalificaciones. Una tensión similar se dio en el PSOE con los comités federales de los pasados 1 y 23 de octubre, en los cuales dimitió Pedro Sánchez como secretario general y esta formación acordó abstenerse en la investidura de Rajoy. En ambas citas hubo un amplio despliegue policial en la sede socialista de la calle de Ferraz de Madrid, donde acudieron contrarios a que este partido facilitara que siguiera en La Moncloa el actual presidente del Gobierno.