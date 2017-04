Vicepresidenta de la Diputación de Valencia dice haber sido identificada por hablar en valenciano y la Policía lo niega

Etiquetas

La vicepresidenta de la Diputación de Valencia, Maria Josep Amigó, ha criticado este martes que la Policía Nacional le ha hecho identificarse "por hablar en valenciano" cuando estaba en una concentración para reivindicar un trato justo en las inversiones del Estado a las puertas de las Corts, mientras que desde la Policía Nacional han asegurado que en ningún momento esa identificación ha estado relacionada con la lengua.

Fuentes de este cuerpo de seguridad han explicado que ante una concentración frente a las Corts cuando se celebraba un acto institucional con presencia de múltiples autoridades y del que la policía no tenía conocimiento, los agentes han preguntado por la persona responsable de la misma, por si en algún momento pudiera derivarse algún tipo de responsabilidad administrativa de esa acción.

Por su parte, Amigó ha afirmado en su cuenta de Facebook que "se ha vivido una situación vergonzosa" cuando se ha acercado una pareja de agentes preguntando por el responsable de la concentración: "Ante mi sorpresa, le he dicho que entrara a preguntar a las Corts, a Presidencia, ya que ellos nos habían convocado. Acto seguido me ha invitado, por decirlo de una manera sutil, a hablar en castellano, a lo que me he negado porque eso supone una vulneración de nuestros derechos como valencianoparlantes".

Según el relato de la vicepresidenta, tras esto le ha pedido que se identificara, ante lo que la vicepresidenta ha lamentado que "hoy, 25 d'Abril, día de las libertades del pueblo valenciano", la Policía Nacional le haya hecho identificarse "por hablar valenciano". "Nos queda mucho por hacer y eso me enfada pero me da fuerzas para seguir luchando", ha concluido.