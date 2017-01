YIHADISMO. EL SUP PIDE A ZOIDO QUE DEFIENDA LA “ABSOLUTA LEGALIDAD” DE LAS DOS DETENCIONES DE DICIEMBRE EN MADRID

Etiquetas

El Sindicato Unificado de la Policía (SUP) ha pedido al Consejo de la Policía Nacional, que preside el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, que defienda la “absoluta legalidad” de la detención, el pasado 28 de diciembre en Madrid, de dos presuntos yihadistas, a los que el juez Santiago Pedraz excarceló este miércoles por falta de pruebas de su vinculación con el terrorismo.El SUP ha realizado esta petición a Zoido y al Consejo de la Policía mediante una carta que remitió este mismo miércoles, coincidiendo con la decisión de Pedraz de poner en libertad a los dos arrestados en diciembre.En la misiva, a la que ha tenido acceso Servimedia, se destaca que la operación de Madrid fue realizada “a instancias” del juez Pedraz y que en los registros se localizaron “dos cargadores del fusil de asalto AK-47 -también conocido como Kaláshnikov-, dinero en efectivo, así como cuantioso material informático”.“ESCARNIO PÚBLICO”Además, el SUP se queja que desde el pasado 19 de enero, mientras el instructor de la causa tiene “el sumario bajo secreto”, se han filtrado “informaciones confusas que están poniendo en tela de juicio la labor de la Policía Nacional, la legalidad de los procedimientos utilizados en la investigación, transmitiendo con todo ello una imagen turbia y manipulada de la función policial”.Este sindicato añade que “como consecuencia de estas informaciones, las figuras del ‘agente encubierto’ o del ‘confidente’, cruciales en ésta y otras investigaciones policiales, han quedado expuestas y sometidas al escarnio público, con las graves consecuencias que ello acarrea para la seguridad individual de esas personas, y para futuras operaciones”.Por todo ello, el SUP se queja de que no haya constancia todavía “de que desde la cúpula policial se haya realizado ningún tipo de gestión, o de comunicación oficial, que defienda la legalidad con la que se ha desarrollado la investigación y posterior operación policial, siempre a instancias de la autoridad judicial”.