ZOIDO CARGA CONTRA EL PSOE POR ANDAR “ERRE QUE ERRE” CON LA ‘OPERACIÓN LEZO’ CUANDO “YA POCO JUGO” VA A DAR

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, cargó este miércoles contra el PSOE porque anda “erre que erre” con la ‘operación Lezo’ cuando es como “exprimir un limón seco que ya poco jugo va a poder dar”.Así respondió ante las peticiones de “responsabilidades” que le exigió el diputado socialista Artemi Rallo por su relación con la ‘operación Lezo’, en la sesión de control al Gobierno en el Congreso, y haber mentido en sede parlamentaria al desvincularse de esa situación.Para Rallo, el ministro debe cesar porque si no será el “responsable de la impunidad policial ante la corrupción del Partido Popular”. Le acusó de hacer nombramientos afines en los altos cargos policiales al igual que el “reprobado” ministro de Justicia, Rafael Catalán, en la carrera judicial para beneficiar a los cargos del PP afectados por casos de corrupción.El diputado socialista dijo que la actuación de Zoido está dentro del “manual de la corrupción” y que “plan no va a funcionar” para salvar a los ‘populares’ relacionados con la corrupción porque las investigaciones “avanzarán” y se conocerá la verdad.Ante estas palabras, el ministro dijo que la conversación que mantuvo con Ignacio González –en prisión por Lezo- fue tras su nombramiento y para felicitarle por el nuevo cargo, por lo que todavía no había afrontado los cambios que luego hizo entre los cargos de Interior. No obstante, ante las acusaciones de los socialistas de poner a muchos afines, Zoido recordó que “muchos de los que permanecen estaban del equipo anterior”. “No hay nada que yo le pueda explicar más y justificar más. No hemos hecho nada malo, incorrecto, no hay nada que explicar porque hemos dado todas las explicaciones”, remachó el ministro.