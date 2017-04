ZOIDO FELICITA A QUIENES HAN PROTEGIDO LA SEMANA SANTA

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, agradeció hoy la labor desempeñada por los agentes policiales, profesionales y voluntarios que han velado por la seguridad de la pasada Semana Santa y han evitado consecuencias dramáticas en lugares como Málaga y Sevilla.A esta cuestión se refirió Zoido este lunes en Jerez de la Frontera (Cádiz), donde presidió la toma de posesión del nuevo responsable de la Policía Nacional en esta localidad, el comisario Francisco José García Carrasco.Según informó Interior, el ministro se refirió a que “la planificación, coordinación, trabajo, compromiso y esfuerzo" de los cuerpos policiales y otras instituciones "es fundamental para prevenir que no tengamos incidentes que lamentar y para que, si éstos se producen, la respuesta sea inmediata y eficaz”.En este sentido, el titular de Interior felicitó y agradeció “a todas las personas, profesionales y voluntarios que han formado parte de los dispositivos de seguridad durante esta Semana Santa, ya sea formando parte de la Policía Nacional, Guardia Civil, policías locales, bomberos, Protección Civil o Cruz Roja”.ESTAR "TRANQUILOS"“Gracias a su labor los españoles saben que siempre van a estar protegidos y auxiliados”, agregó Zoido. “Son muchas las amenazas a nuestra seguridad a las que nos enfrentamos a diario, y por ello es comprensible que exista cierta inquietud, y más aún cuando se produce la afluencia de numerosas personas en acontecimientos públicos”, añadió.Asimismo, el ministro señaló que los españoles deben estar "tranquilos", aunque "el riesgo cero no existe", pero deben saber que "tienen a su lado a muchos servidores públicos que velan para que no pase nada y también para actuar con profesionalidad y rapidez cuando algo lamentablemente ocurre”.Zoido hizo estas consideraciones sobre la seguridad en la Semana Santa después de las estampidas que se produjeron estos días en Málaga y Sevilla mientras se celebraban procesiones y que llegaron a provocar heridos en la capital andaluza. En el primer caso el origen del tumulto fue una pelea entre jóvevenes, mientras que en el segundo caso se cree que los desórdenes fueron instigados.