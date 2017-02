ZOIDO DICE NO HABER VISTO MICRÓFONOS EN LOS DESPACHOS DE INTERIOR

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, dijo hoy no haber visto micrófonos en los despachos de su departamento, en referencia a lo dicho este miércoles en una entrevista por el comisario Eugenio Pino, ex director Adjunto operativo (DAO) de la Policía Nacional.“Yo no los he visto”, dijo Zoido en el Congreso en referencia a las afirmaciones sobre los micrófonos que hace Pino en la entrevista que publica hoy el diario ‘El Mundo’. El titular de Interior fue preguntado sobre este asunto tras comparecer esta mañana en la Comisión de Interior de la Cámara Baja, donde explicó las consecuencias que tuvo en las carreteras el temporal sufrido por España en las pasadas semanas. Tras esta comparecencia, el ministro fue preguntado por los periodistas por las afirmaciones de Pino, quien en la entrevista se refiere a la supuesta existencia de micrófonos en Interior al hablar de la polémica porque se grabase al anterior ministro, Jorge Fernández Díaz, hablando en su despacho con el ex director de la Oficina Antifraude de Cataluña Daniel de Alfonso. ESTÁ “JUBILADO”A este respecto, Zoido dijo no haber visto los micrófonos de los que ha habla el ex DAO de la Policía, quien textualmente sostiene que “en el Ministerio hay salas donde se graba absolutamente todo” para dejar constancia de las distintas opiniones. Al mismo tiempo, sobre otras afirmaciones que hace Pino en la entrevista, como que los jueces no quisieron detener a miembros de la familia de Jordi Pujol, el titular de Interior dijo que el anterior DAO de la Policía es ya un funcionario “jubilado” y que sus opiniones no representan ni al cuerpo ni al Ministerio.Asimismo, sobre el hecho de que el nuevo DAO, Florentino Villabona, esté haciendo cambios en la cúpula policial, Zoido dijo que este mando "tiene derecho a hacer su propio equipo”, al tiempo que se declaró “orgulloso” de esta institución policial.