Zoido mantiene las dudas sobre el responsable de la grabación en el despacho del exministro Fernández Díaz

Etiquetas

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha mantenido este martes las dudas sobre el responsable de la grabación en el despacho oficial de este departamento de la conversación mantenida en 2014 entre su antecesor, Jorge Fernández Díaz, y el entonces responsable de la Oficina Antifraude de Cataluña, Daniel de Alfonso.

"Si se hubiese sabido", ha dicho sobre quién grabó a Fernández Díaz, "hubiese tenido unas consecuencias jurídicas, pero es que parece que ser que no se supo quién fue". En una entrevista en Onda Cero, recogida por Europa Press, Zoido ha asegurado que ahora no existe ningún sistema de grabación en el despacho oficial del ministro del Interior, aunque "no sabe si ha habido o no ha habido" en el pasado.

"Ante la noticia de un periódico digital, yo también he leído que el ministro del Interior negaba los hechos", ha comentado Zoido al ser preguntado por la información de 'El Independiente' que señala que fue Fernández Díaz quien autorizó que se grabara su entrevista con Daniel de Alfonso. Para ello, el ex director adjunto operativo (DAO) de la Policía Eugenio Pino encargó al responsable de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO), Enrique García Castaño, que le facilitara una minigrabadora.

Zoido ha repetido en varias ocasiones que "cree en la palabra" de Fernández Díaz y ha recordado que este caso fue archivado tanto por la Fiscalía como por el Tribunal Supremo. "Conviene mirar hacia adelante porque nada de lo denunciado se ha tenido en cuenta. Vamos a dejarlo en un capítulo muy desagradable", ha pedido el ministro.

"NO EXISTE FISCALÍA QUE AFINE"

Como ya dijera la semana pasada, Zoido ha insistido en que la grabación "no existe" en Interior. "Desconozco qué es lo que pasó. Si hay dos versiones, me quedo con la de Fernández Díaz", ha comentado antes de añadir que no "ha tenido ni la curiosidad de ver qué decía" la investigación interna que se mandó a la Fiscalía. Con su antecesor ha dicho que habla principalmente para interesarse por su estado de salud, después de superar un cáncer.

En este sentido, ha sostenido que "no ha conocido y que le extraña mucho" que hubiera una serie de agentes de la Policía encargados de lo que se ha conocido como 'operación Cataluña', al objeto de contrarrestar los planes independentistas. "Aquí no existe Fiscalía que afine", ha precisado antes de subrayar que "la Policía no está al servicio de ningún partido".