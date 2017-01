Etiquetas

El joven acusado de dos delitos de intento de homicidio por lanzar piedras, el 3 de diciembre de 2014, contra los vehículos desde el puente de Son Cladera situado sobre la autovía MA13, ha negado los hechos e incluso ha manifestado que cuando ese día pasaba por la zona no vio a nadie más por allí. "No se escuchaba nada, estaba todo tranquilo", ha remarcado.

Preguntado por la Fiscalía, el inculpado, Javier D.H., quien se enfrenta a una petición de 18 años de cárcel, ha explicado que iba caminando por el puente de regreso a su casa, sin pararse en ningún momento, cuando un vehículo dio "un giro muy brusco y me puse muy nervioso porque hacía año y medio me habían atacado". "Al momento me dijeron que eran policías, que me preguntaron si yo era el de la piedra, pero no sabía de qué me hablaban".

