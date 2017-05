Un hombre apuñala a un policía que socorría a una víctima de violencia de género

Etiquetas

Un hombre de 28 años apuñaló el pasado lunes a un policía nacional que acudió a su vivienda junto a varios compañeros para auxiliar a su expareja, que estaba siendo amenazada gravemente, han informado a Europa Press fuentes policiales.

Los hechos ocurrieron la madrugada del día 22 en el madrileño barrio de Lavapiés. Agentes del grupo de Seguridad Ciudadana del distrito Centro de Madrid prestaban servicio recibieron en torno a las 2 horas una llamada en la que unos vecinos les comunicaban que en el número 48 de calle Amparo una mujer está siendo agredida en su domicilio por un varón de raza negra.

Los agentes acudieron a la llamada, localizando a escasos metros de la dirección del aviso al ciudadano senegalés, que huyó a la carrera ante la presencia de los agentes. Después de ser perseguido por calles aledañas, el hombre acabó volviendo a entrar en la casa de su expareja, de la que tenía orden de alejamiento.

La joven empezó a pedir ayuda a gritos a la Policía, que derribó la puerta de la casa. Según ha detallado la Plataforma Barrio de Lavapiés, el hombre empuñaba en ese momento cuchillo de 23 centímetros a la altura del pecho mientras gritaba: "A esta puta la mato. Ya me detuvieron por su culpa. Otra vez no me detienen. La voy a matar".

Cuando lograron entrar los agentes, el agresor se abalanzó sobre uno de ellos y le asestó una puñalada en el pecho, que no llegó a traspasar el chaleco antibalas del agente, lo que seguramente le salvó la vida. Finalmente, el hombre fue neutralizado y detenido.