Las autoridades británicas han pedido las huellas de Ignacio Echeverría para intentar identificarlo

Su familia cree que puede ser uno de los heridos en el atentado de Londres que están inconscientes o sedados

Las autoridades británicas han pedido al Ministerio del Interior español las huellas dactilares de Ignacio Echeverría, español desaparecido en Londres desde el atentado del pasado sábado, para así intentar identificarlo.

Así lo ha desvelado su padre, Joaquín Echeverría, en declaraciones a diversas emisoras de radio, recogidas por Europa Press. Según ha relatado, él recibió esta información a la una de la mañana de este lunes, y desde entonces no ha tenido más noticias.

El ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido, ha pedido calma a la familia apuntando que Ignacio Echeverría puede ser uno de los heridos en el atentado que aún permanecen sedados en algún hospital. "Me parece muy razonable lo que está diciendo, ojalá sea así", ha dicho su padre en Onda Cero.

"Pensamos que está inconsciente y no identificado", ha dicho también a Europa Press su hija Isabel, que vive en Londres al igual que su hermano. El Gobierno español ha recibido confirmación del británico de que Ignacio no está entre los fallecido. No obstante, hay unos 20 heridos que están en estado crítico.

Isabel Echeverría se dirigió este domingo a varios hospitales, pero no consiguió encontrarle por esa vía. Además, ha relatado que los amigos de su hermano pasaron varias horas declarando en comisaría para facilitar información que permita identificarlo.

Según ha dicho, las autoridades británicas están siendo muy herméticas y facilitando poca información mientras llevan a cabo su protocolo de actuación. En cambio, ha elogiado el trato por parte del Ministerio de Exteriores. Ella ha hablado con el cónsul español en Londres y su marido lo ha hecho con el ministro, Alfonso Dastis.

VIERON COMO UN HOMBRE APUÑALABA A UNA MUJER

En el momento del atentado, en el que murieron siete personas, Ignacio regresaba de patinar en un parque con sus amigos cuando vieron como un hombre apuñalaba a una mujer en el entorno de Borough Market, junto al London Bridge.

Los amigos del desaparecido han explicado a los familiares que fue el único del grupo que se paró para socorrer a la mujer que estaba siendo apuñalada y se enzarzó con el agresor. La última vez que le vieron estaba tendido en la acera. Desde entonces, ni la familia ni sus amigos han logrado contactar con él.

Según señaló la familia, Ignacio va probablemente indocumentado, dado que regresaba de hacer deporte y no debía llevar su carné de identidad consigo. Mide aproximadamente 1,75 metros e iba vestido con pantalones vaqueros, zapatillas 'Vans' negras y jersey oscuro, además de una cadena de oro.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación han señalado que están al corriente de este caso y que la embajada y consulado en Londres están prestando toda la ayuda posible a la familia, en contacto con ella y con las autoridades británicas.