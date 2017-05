Los ayuntamientos de Baleares alertan de un déficit de casi 400 policías locales en las plantillas municipales

Etiquetas

La Federación de Entidades Locales (FELIB) ha alertado, tras realizar una compilación de las necesidades específicas de los municipios de Baleares en cuanto a policías locales, que faltan entre 380 y 400 efectivos.

Concretamente, en Mallorca faltan 300 policías, en la isla de Ibiza, unos 50; en Menorca, 30; y en Formentera, 3; según ha detallado la Felib en un comunicado. Por municipios, los más necesitados son Palma (41), Ibiza (40), Manacor (34) y Sant Llorenç (22).

Del total de ayuntamientos de Baleares, tan solo Deià, Lloret, Sant Lluís y Marratxí consideran que no tienen déficit de plantilla, ha indicado la entidad.

"La carencia de policías es un problema generalizado a todos los municipios de Baleares", ha señalado el presidente de la Felib, Joan Carles Verd, quién ha remarcado que los datos se han recogido sin tener en cuenta la necesidad de refuerzos del verano.

Verd ha reconocido que el Govern ha empezado a "encarrilar" la situación de los policías locales aunque ha asegurado que "la solución en ningún caso será a corto plazo y este verano será complicado".

Las causas, según el presidente, se deben a que hay "mucha demanda y muy poca oferta" y que los procedimientos de contratación están "muy limitados por la Ley de Montoro". Como consecuencia de ello, "los policías locales acaban asumiendo competencias que no le son propias", ha indicado.

"La seguridad, por ejemplo, no es competencia sólo de policía local sino a los cuerpos de seguridad del estado pero como no se hace aquello necesario para cubrirlo, la policía local tiene que ejercer funciones que no le corresponden", ha añadido.