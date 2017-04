La comisaría del Distrito Triana se ubicará en la Torre Sevilla y comenzará a funcionar a final de año

Etiquetas

La comisaría de la Policía Nacional en el distrito Triana-Los Remedios se ubicará en el complejo comercial de la Torre Sevilla y se espera que empiece a funcionar antes de final del presente año, según ha anunciado en la tarde de este jueves el ministro del Interior, Juan Ignacio Zoido.

Zoido ha visitado las instalaciones que acogerán la comisaría del distrito Triana-Los Remedios junto al director general de la Policía Nacional, Germán López; el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz; el director territorial de CaixaBank en Andalucía Occidental, Rafael Herrador, y Antonio Cayuela, administrador único de Puerto Triana, propietaria de Torre Sevilla.

Según ha explicado el ministro, se trata de unas instalaciones que la Policía Nacional "necesitaba" y que "vienen a cubrir un servicio muy especial en la Isla de la Cartuja. "Estamos aquí para dotar a la Policía Nacional de unas infraestructuras dignas y para que puedan prestar el servicio en mejores condiciones", ha afirmado.

Al hilo de ello, Zoido ha explicado que este inmueble sustituirá a la actual sede de la comisaría del distrito, que se encuentra en la calle Betis, en un "lugar anticuado y obsoleto" y donde únicamente contaba con un espacio de 500 metros cuadrados frente a los 2.000 metros cuadrados distribuidos en tres plantas de los que dispondrá en la nueva ubicación, que es "estratégica y privilegiada".

"Creo que la diferencia es abismal", ha resaltado el ministro, quien ha manifestado que la nueva comisaría "va a ser una realidad muy pronto" gracias a la colaboración entre la sociedad Puerto Triana, la Dirección General del Ministerio del Interior y el Ministerio de Hacienda, que han rubricado un acuerdo que "va a beneficiar al pueblo de Sevilla y especialmente a los más de 74.000 habitantes" de esta zona.

Tras indicar que las instalaciones para la comisaría serán cedidas "de forma gratuita" por un tiempo de seis años prorrogables por sucesivos periodos de seis años, Zoido se ha mostrado convencido de que, "antes de final de año, las instalaciones estarán a disposición de todos los sevillanos".

El ministro, además, ha indicado que la comisaría de la calle Betis contaba con entre 60 y 70 agentes y ha asegurado que en la nueva comisaría "seguramente haya bastantes más agentes de los que hay hoy por hoy". "Prestaremos un mejor servicio, en unas instalaciones más modernas y operativas", donde se ofrecerán los mismos servicios que en la calle Betis, sumándose la expedición del DNI, ha afirmado.

COMISARÍA DEL DISTRITO SUR

De otro lado, el ministro también ha sido cuestionado por la nueva comisaría del Polígono Sur y ha afirmado que ésta "se hará en el lugar donde diga la Policía, no el político que pueda estar dirigiendo a la Policía, ese es el mejor criterio que ha de seguirse y de esa manera no entrar en conflicto".

"El dinero está para hacer la inversión", ha asegurado el ministro, quien ha aseverado que, "mientras sea ministro, no se construirá una comisaría en un lugar donde no recomienden los técnicos de la Policía". "Se está complicando la construcción de una comisaría, la prestación de un buen servicio público con un edificio nuevo, por un solar de entre 50 y 100 metros de diferencia, no acierto a comprenderlo", ha indicado.

De este modo, "el dinero está y la voluntad también, pero se hará donde digan los técnicos de la Policía Nacional".